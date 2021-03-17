Приставы забрали у жителя Прикамья 500 тысяч, выигранные в телешоу

В городе Кунгур Пермского края судебные приставы разыскивали 39-летнего местного жителя, которого суд обязал выплачивать алименты своей несовершеннолетней дочери.

Как пояснили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю, своими родительскими обязанностями мужчина пренебрегал. При этом его дочь была серьезно больна и нуждалась в дорогостоящем лечении. Общая сумма его долга по алиментам составила 500 тысяч рублей. При этом установить его место проживания не представлялось возможным.

Найти должника помогла взыскательница алиментов. Женщина сообщила судебному приставу, что видела бывшего супруга по телевизору среди участников телешоу, в финале которого он выиграл дорогостоящий приз. Сотрудники ФССП направили запрос на федеральный телеканал и уточнили, что должник и участник телепередачи - одно и то же лицо. В дальнейшем они взыскали с него денежный приз в размере 500 тысяч рублей. Эти средства в полном объеме перечислены бывшей супруге должника.