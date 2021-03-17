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Рубрика: Спорт

Мотогонки на новом вираже

Русский голос MotoGP стал гостем нижегородского филиала "РГ"
Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 56(8407)
Евгений Масленков - русский голос самых престижных в мире мотогонок MotoGP, известный комментатор российских и зарубежных чемпионатов по шоссейно-кольцевым мотогонкам (ШКМГ) - стал гостем нижегородского филиала "Российской газеты".
Предстартовое волнение не помешало нижегородской пилотессе Насте Беляковой рассказать Евгению Масленкову о своих планах на гонку. Фото: RSBK Предстартовое волнение не помешало нижегородской пилотессе Насте Беляковой рассказать Евгению Масленкову о своих планах на гонку. Фото: RSBK
Предстартовое волнение не помешало нижегородской пилотессе Насте Беляковой рассказать Евгению Масленкову о своих планах на гонку. Фото: RSBK

Нижегородские мотолюбители и пилоты команды Chrome Racing (мотошкола "Академия") давно ждали этой встречи и подготовили для Евгения вопросы, на которые он ответил в ходе онлайн-встречи. Многих ее участников волнует закрытие самого мощного чемпионата России по ШКМГ - RSBK.

Фото: Владимир Карзаев
Нижегородские шоссейные мотогонщики успешно завершили сезон

По мнению Масленкова, несмотря на это и экономический спад из-за пандемии, шоссейно-кольцевые мотогонки в стране развиваются. Выходят на новый вираж, образно выражаясь.

- На смену идет "Моторинг", так что история продолжается. Емкость нашего рынка приемлет, вероятно, только один большой чемпионат, - поделился своим мнением комментатор.

По словам Масленкова, развитию могут способствовать видеотрансляции, но вот с этим в России пока большие проблемы. Зрителей МотоGP в стране, судя по интернет-аудитории, не более 100 тысяч. Что уж говорить о российских чемпионатах...

- Просто нет рынка, - констатирует гость "РГ". - У нас северная страна, на мотоциклах ездят немного по сравнению, скажем, с Испанией. Необходимы спонсорские вливания, шоу и зрительский интерес - такая триада. Надо этот маховик раскручивать, что я и старюсь делать со своей стороны. Отмечу, кстати, что из-за коронавируса стал более популярен рынок трансляции по подписке на разных медиаплатформах.

В раскрутке мототемы может помочь и "народная" журналистика. Например, сейчас многие известные автоблогеры пересаживаются на мотоциклы, популяризируя мотодвижение.

- Я считаю, что это круто, - говорит комментатор. - Условному зрителю YouTube намного проще ощутить себя автогонщиком. А вот человеку, не ездящему на мотоцикле, сложно представить себя пилотом байка. Отсюда и непопулярность мототемы. Автоблогеры же создают мостик к зрителю, увеличивают вовлеченность. Пока это, конечно, не касается таких движений, которые пропагандируют опасную езду на мотоциклах по городу. Гоняться надо на треке, что подтвердит любой пилот.

Кстати

В этом году Евгений Масленков приедет на "Нижегородское кольцо" комментировать один их этапов российского чемпионата по ШКМГ. Возможно, заедет и в "Академию", где у него немало знакомых пилотов.

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