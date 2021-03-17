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Рубрика: Культура

Реставрация к двойному юбилею

Храм с четырехвековой историей восстановят к 800-летию Нижнего Новгорода
Текст: Мария Волкова
Российская газета - Неделя - Приволжье № 56(8407)
В конце XIX - начале ХХ веков храм Вознесения Господня на Ильинской улице был одним из самых богатых в Нижнем Новгороде - в основном благодаря попечению живших здесь купцов.
Восстанавливать роспись храма приходится буквально по штрихам. Фото: Роман Гоголев Восстанавливать роспись храма приходится буквально по штрихам. Фото: Роман Гоголев
Восстанавливать роспись храма приходится буквально по штрихам. Фото: Роман Гоголев

Храму в XVII веке покровительствовал российский патриарх Адриан, в нем крестили композитора Милия Балакирева, сюда ходила первая жена Горького - Екатерина Павловна Пешкова (урожденная Волжина). Сейчас закрытый в советское время храм переживает свое возрождение: по уникальным технологиям воссоздаются исторический иконостас и росписи.

Остались только стены

В этом году Вознесенский храм отметит свое 400-летие: первое упоминание о нем содержится в Сотной грамоте 1621-1622 годов. Этот документ представляет собой опись городского имущества, всех построек и населения - некая инвентаризация, проведенная по просьбе купцов и мещан ради точности налогообложения. Приход возник здесь несколько раньше, чем зафиксировал писарь, но за неимением других документов принято считать этот год точкой отсчета истории церкви.

Фото: РИА Новости
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Первоначальная постройка храма не сохранилась. Деревянные стены горели несколько раз, к концу XVIII века церковь возвели в камне. Интересно, что стояла та постройка на месте, где сейчас находится здание налоговой инспекции Нижегородского района. Однако вскоре было решено возвести новый каменный храм - более величественный и соответствующий красоте и статусу Нижнего Новгорода. Он был построен по проекту знаменитого архитектора Константина Тона. Среди наиболее известных его работ - храм Христа Спасителя и Большой Кремлевский дворец.

Освященный в конце XIX века обновленный храм Вознесения Господня закрыли в советское время. В 1960-е годы даже ставился вопрос о сносе здания: от этой идеи отказались потому, что не нашелся подходящий транспорт для вывоза обломков. В итоге здесь разместили отдел областной научной библиотеки, в подвальном помещении расположилось хранилище фондов. От былого величия красивейшего храма не осталось почти ничего, кроме стен, фрагментов росписей, фотографии иконостаса.

Реконструкция по фрагментам

- Есть черно-белое изображение иконостаса XIX века, а есть отпечаток на стеклянной пластине. Специалисты мастерской "Благое дело", занимающиеся восстановлением иконостаса, проводят уникальную работу, пытаясь восстановить утраченные формы. Я бы сравнил это с трудом археологов и палеонтологов, которые по найденным позвонкам динозавра постепенно восстанавливают скелет древнего существа, - рассказывает настоятель храма протоиерей Михаил Сторонкин.

Фото: Григорий Сысоев /ТАСС
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Архитектурная составляющая иконостаса весьма сложная: его нельзя смонтировать частями, каркас ставится целиком в один момент, поэтому ошибок быть не должно уже на этапе планирования. Руководит работой выпускник Амбрамцевского художественно-промышленного училища Владимир Юшин. Несмотря на 25-летний опыт работы в церковном искусстве, мастер признается: проект не из легких.

- Осложняет задачу малое количество исходных материалов. По небольшому количеству фотографий нужно поймать стиль, отразить эпоху, передать изюминку. И текущая работа тоже весьма специфична. Существуют каноны строительства иконостаса, их нужно знать и учитывать, - делится Владимир Сергеевич.

По сохранившимся фрагментам настенной авторской живописи воссоздается роспись храма. Занимаются ею мастера из объединения художественно-реставрационных мастерских "Византия". Реставрируется и частично сохранившаяся напольная мозаика. Кстати, пока не установлен иконостас - то есть до второй половины августа, - работу художников посетители храма смогут увидеть во всей красе.

Роспись не секрет: приходи и смотри

К изящному резному иконостасу постепенно создаются иконы, в общей сложности их будет сто десять. Первым стал образ праотца Адама, вторым - Авеля. Мастера признаются, что и эта задача оказалась непростой.

Фото: Александр Воложанин
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- История необычная, поскольку в последнее время большая часть иконостаса и росписей делается в каноническом стиле XV-XVI веков. Здесь стоит задача воссоздания иконостаса XIX века. Нужно уметь писать в академическом стиле, здесь присутствует уникальная технология золочения на полимент, резьбы по левкасу и чеканки по золоту. Все это сочетается со сложным художественным решением. И самое главное в иконе - это лик, помимо красоты, работа должна иметь одухотворенность, - рассказывает иконописец дьякон Иоанн Коваленко.

Написанные иконы можно сравнить с работами старых мастеров - они отражают свет подобно произведениям импрессионистов. Даже краски здесь используются специальные: например, художникам удалось найти свинцовые белила, сделанные по рецептуре XIX века. Вся работа должна быть выполнена в сжатые сроки. В начале сентября запланировано освящение левого придела храма, в октябре - правого алтаря, а в середине ноября - центрального. К 1 августа должны закончить роспись и убрать строительные леса. Но уже сейчас все посетители церкви могут своими глазами видеть, как возрождается ее великолепие. Раз в две недели по воскресеньям настоятель храма проводит бесплатные экскурсии для всех желающих. Единственное требование - заранее записаться на встречу, сделать это можно через Instagram храма.

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