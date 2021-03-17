В конце XIX - начале ХХ веков храм Вознесения Господня на Ильинской улице был одним из самых богатых в Нижнем Новгороде - в основном благодаря попечению живших здесь купцов.

Храму в XVII веке покровительствовал российский патриарх Адриан, в нем крестили композитора Милия Балакирева, сюда ходила первая жена Горького - Екатерина Павловна Пешкова (урожденная Волжина). Сейчас закрытый в советское время храм переживает свое возрождение: по уникальным технологиям воссоздаются исторический иконостас и росписи.

Остались только стены

В этом году Вознесенский храм отметит свое 400-летие: первое упоминание о нем содержится в Сотной грамоте 1621-1622 годов. Этот документ представляет собой опись городского имущества, всех построек и населения - некая инвентаризация, проведенная по просьбе купцов и мещан ради точности налогообложения. Приход возник здесь несколько раньше, чем зафиксировал писарь, но за неимением других документов принято считать этот год точкой отсчета истории церкви.

Первоначальная постройка храма не сохранилась. Деревянные стены горели несколько раз, к концу XVIII века церковь возвели в камне. Интересно, что стояла та постройка на месте, где сейчас находится здание налоговой инспекции Нижегородского района. Однако вскоре было решено возвести новый каменный храм - более величественный и соответствующий красоте и статусу Нижнего Новгорода. Он был построен по проекту знаменитого архитектора Константина Тона. Среди наиболее известных его работ - храм Христа Спасителя и Большой Кремлевский дворец.

Освященный в конце XIX века обновленный храм Вознесения Господня закрыли в советское время. В 1960-е годы даже ставился вопрос о сносе здания: от этой идеи отказались потому, что не нашелся подходящий транспорт для вывоза обломков. В итоге здесь разместили отдел областной научной библиотеки, в подвальном помещении расположилось хранилище фондов. От былого величия красивейшего храма не осталось почти ничего, кроме стен, фрагментов росписей, фотографии иконостаса.

Реконструкция по фрагментам

- Есть черно-белое изображение иконостаса XIX века, а есть отпечаток на стеклянной пластине. Специалисты мастерской "Благое дело", занимающиеся восстановлением иконостаса, проводят уникальную работу, пытаясь восстановить утраченные формы. Я бы сравнил это с трудом археологов и палеонтологов, которые по найденным позвонкам динозавра постепенно восстанавливают скелет древнего существа, - рассказывает настоятель храма протоиерей Михаил Сторонкин.

Архитектурная составляющая иконостаса весьма сложная: его нельзя смонтировать частями, каркас ставится целиком в один момент, поэтому ошибок быть не должно уже на этапе планирования. Руководит работой выпускник Амбрамцевского художественно-промышленного училища Владимир Юшин. Несмотря на 25-летний опыт работы в церковном искусстве, мастер признается: проект не из легких.

- Осложняет задачу малое количество исходных материалов. По небольшому количеству фотографий нужно поймать стиль, отразить эпоху, передать изюминку. И текущая работа тоже весьма специфична. Существуют каноны строительства иконостаса, их нужно знать и учитывать, - делится Владимир Сергеевич.

По сохранившимся фрагментам настенной авторской живописи воссоздается роспись храма. Занимаются ею мастера из объединения художественно-реставрационных мастерских "Византия". Реставрируется и частично сохранившаяся напольная мозаика. Кстати, пока не установлен иконостас - то есть до второй половины августа, - работу художников посетители храма смогут увидеть во всей красе.

Роспись не секрет: приходи и смотри

К изящному резному иконостасу постепенно создаются иконы, в общей сложности их будет сто десять. Первым стал образ праотца Адама, вторым - Авеля. Мастера признаются, что и эта задача оказалась непростой.

- История необычная, поскольку в последнее время большая часть иконостаса и росписей делается в каноническом стиле XV-XVI веков. Здесь стоит задача воссоздания иконостаса XIX века. Нужно уметь писать в академическом стиле, здесь присутствует уникальная технология золочения на полимент, резьбы по левкасу и чеканки по золоту. Все это сочетается со сложным художественным решением. И самое главное в иконе - это лик, помимо красоты, работа должна иметь одухотворенность, - рассказывает иконописец дьякон Иоанн Коваленко.

Написанные иконы можно сравнить с работами старых мастеров - они отражают свет подобно произведениям импрессионистов. Даже краски здесь используются специальные: например, художникам удалось найти свинцовые белила, сделанные по рецептуре XIX века. Вся работа должна быть выполнена в сжатые сроки. В начале сентября запланировано освящение левого придела храма, в октябре - правого алтаря, а в середине ноября - центрального. К 1 августа должны закончить роспись и убрать строительные леса. Но уже сейчас все посетители церкви могут своими глазами видеть, как возрождается ее великолепие. Раз в две недели по воскресеньям настоятель храма проводит бесплатные экскурсии для всех желающих. Единственное требование - заранее записаться на встречу, сделать это можно через Instagram храма.