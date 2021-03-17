В центре Уфы убили юриста

Новости

Документальные фильмы RT теперь можно смотреть на платформе Premier 14:25
Украина планирует продать 25 тюрем с аукциона 14:15
В каких регионах дачи выросли в цене 14:07
Хардкорный Ургант: на Первом канале остроумно спародировали Найшуллера 14:01
Фрегат НАТО зашел в Черное море 13:56
В Петербурге задержали мужчину за истязание жены и троих детей 13:47
Санавиация доставила в больницу пострадавших в ДТП в Подмосковье 13:45
Премьер Беларуси заявил о поддержке всех форм обучения талантливой молодежи 13:45
В СФ предложили включить соревнования по стрельбе в программу дней субъектов 13:43
В пандемию погибли двадцать шесть сотрудников Эрмитажа 13:42
Песков назвал малопредсказуемыми санкционные действия оппонентов России 13:32
Решение о снижении платы за обучение в вузах примут в апреле 13:29
Ольга Любимова: "Евровидение" не имеет отношения к культуре 13:26
Глава Калмыкии возглавил Федерацию кикбоксинга России 13:25
Сгоревший памятник в Татарстане по документам был огнеупорным 13:19
Матчи 23-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Юрии Шикунове 13:15
ВЦИОМ: Менее трети россиян знают, кто отменил крепостное право 13:14
Родственники пропавшего немецкого миллиардера объявили его погибшим 13:13
В Эстонии зафиксировано два случая тромбоза после прививки от коронавируса 13:11
Следствие просит арестовать члена исполкома ОКР Алексея Власенко 12:56
Минсельхоз предложил зафиксировать цены на минудобрения до 1 июля 12:53
Песков: Правительство контролирует ситуацию с ценами на топливо 12:51
Число инспекторов заповедников возрастет вдвое 12:48
Водителей предложили штрафовать за высадку детей-безбилетников 12:43
Понятие "музей" предложили ввести на государственном уровне 12:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
17.03.2021 14:00
Рубрика: Происшествия

В центре Уфы убили юриста

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В историческом центре Уфы 17 марта произошла драка, во время которой был смертельно ранен мужчина, работавший юристом. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в управлении СК РФ по Башкирии.

В Воронеже на улице жестоко убили учительницу

По предварительным данным, конфликт между двумя мужчинами разгорелся на улице Пушкина, недалеко от Арбитражного суда РБ. После словесной перепалки мужчины начали драться, а затем один из них ударил соперника острым предметом. Все это происходило на оживленной улице на глазах автомобилистов, которые начали сигналить.

После этого предполагаемый убийца убежал во двор жилого дома, где попытался покончить с собой. Его увезли в больницу.

Сейчас на месте обнаружения тела работают следователи территориального следственного отдела СК РФ и полиция.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа

Главное сегодня

Песков назвал малопредсказуемыми санкционные действия оппонентов России
МИД РФ выразил протест в связи с инцидентом в Киеве
Минэнерго: Предпосылок для повторения топливного кризиса нет
"Северный поток-2" в датских водах продолжат строить в конце марта
Косачев избран вице-спикером Совфеда
Каршеринговая компания заплатит за грубость в адрес клиента-должника
Телефонные мошенники придумали новую схему по выманиванию денег