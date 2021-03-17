В центре Уфы убили юриста

В историческом центре Уфы 17 марта произошла драка, во время которой был смертельно ранен мужчина, работавший юристом. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в управлении СК РФ по Башкирии.

По предварительным данным, конфликт между двумя мужчинами разгорелся на улице Пушкина, недалеко от Арбитражного суда РБ. После словесной перепалки мужчины начали драться, а затем один из них ударил соперника острым предметом. Все это происходило на оживленной улице на глазах автомобилистов, которые начали сигналить.

После этого предполагаемый убийца убежал во двор жилого дома, где попытался покончить с собой. Его увезли в больницу.

Сейчас на месте обнаружения тела работают следователи территориального следственного отдела СК РФ и полиция.