В Перми мужчина избил 11-летнего мальчика в лифте

В отдел полиции Кировского района города Перми обратились родители 11-летнего подростка, которого неизвестный мужчина избил в лифте.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, личность правонарушителя уже установлена. В настоящее время в отношении него проводится проверка. В частности, сотрудники полиции изучают запись видеокамеры из лифта, в котором произошло нападение на подростка.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что трое детей едут в лифте. На одном из этажей в кабину заходит мужчина примерно 45-50 лет, что-то говорит детям, после чего начинает избивать одного из них.