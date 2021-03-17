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16.03.2021 23:31
Рубрика: Общество

Компьютер услышит

Слух поможет вернуть виртуальная реальность
Текст: Ольга Дмитренко (Самара)
Российская газета - Спецвыпуск № 55(8406)
Уникальный комплекс с элементами виртуальной реальности для диагностики заболеваний уха и тренировки слуха разработали в Самарском государственном медицинском университете (СамГМУ). Сейчас медики проводят его клинические исследования.
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости www.ria.ru Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости www.ria.ru
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости www.ria.ru

Аналогов комплексу, как утверждают разработчики, нет. Он представляет собой персональный компьютер или ноутбук, звуковую систему (адаптер и восемь аудиомониторов) и очки виртуальной реальности.

Фото: Пресс-служба СамГМУ
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- Наша разработка состоит из восьмиканальной системы воспроизведения звука, - говорит руководитель R&D центра Института инновационного развития СамГМУ Сергей Ровнов. - Она позволяет выдавать звуковые стимулы из любой точки пространства. Благодаря этому человек может точно определить, откуда исходит звук в виртуальном пространстве, в котором он находится. Это позволяет диагностировать слуховые нарушения и реабилитировать пациента.

Заведующая клиникой и кафедрой оториноларингологии СамГМУ Татьяна Владимирова пояснила:

- У человека традиционно исследуют восприятие определенных частот, которые подаются через наушники в правое и левое ухо. Так определяют, слышит пациент этот звук или нет. Но есть такое понятие, как речевой слух - если он страдает, это способствует прогрессированию нарушений слуховой функции и развитию когнитивных дефицитов (ухудшению мыслительных процессов, памяти и т.п. - Прим. ред.), особенно у пожилых людей.

В то же время такая частая проблема, как нарушение ориентации в пространстве, часто бывает связана с тем, что слух изменяется не симметрично - одним ухом человек слышит хуже, чем другим, так возникает дезориентация.

Самарские ученые разработали четыре варианта виртуальной реальности, которые максимально удобно и быстро помогают пользователю погрузиться в виртуальную среду. Также с помощью комплекса медики могут не просто подобрать для пациента слуховой аппарат по степени тугоухости, но сделать это более индивидуально с помощью виртуальной реальности, воссоздающей условия, с которыми человек сталкивается в реальном мире.

- Обычно пациент надевает слуховой аппарат и ходит с ним какое-то время, а затем приходит к врачу и рассказывает о своих ощущениях - какой звук вызывал у него раздражение, какой был комфортнее, и т.д., - продолжает Татьяна Владимирова. - Мы сразу стараемся настроить аппарат в зависимости от ситуаций, в которых чаще всего он находится. Например, кто-то в основном проводит время дома, а другой часто ходит на концерты.

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