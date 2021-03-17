В Татарстане подростки сожгли памятник Воину-освободителю

В Татарстане возбуждено уголовное дело после поджога памятника Воину-освободителю. Инцидент, в результате которого монумент был полностью уничтожен, произошел накануне вечером на Бульваре Победы города Заинска.

По предварительным данным, виновниками ЧП стали четверо подростков - три девочки и мальчик. Они жгли на вечном огне еловые ветки, а затем подожгли находившийся рядом венок. С него огонь и перекинулся на памятник. Действия подростков попали на записи камер видеонаблюдения.

Как сообщили в республиканском управлении СК РФ, уголовное дело заведено по пунктам "а, б" части 2 статьи 243.4 УК РФ об уничтожении либо повреждении воинских захоронений и других мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

В настоящее время следователи устанавливают причастных к преступлению и все его обстоятельства. Кроме того, сотрудники СК РФ проверят действия должностных лиц, которые допустили установку монумента из горючих материалов.