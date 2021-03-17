В Татарстане разработали единую технологию онкоскрининга

В Татарстане оцифруют диспансеризацию. С помощью мобильного приложения обладатели полиса ОМС будут узнавать не только о сроках прохождения профилактического обследования, но и о его результатах.

Такая возможность появится у них до конца 2021 года, как только завершится интеграция электронных сервисов страховой компании с информационными системами медучреждений республики. Предполагается, что новшество позволит получать гражданам различные услуги, в том числе телемедицинские консультации, в удобном цифровом формате и экономить время. Например, анкетирование, которое является обязательным на первом этапе диспансеризации, они смогут пройти в режиме онлайн.

Пока же о предстоящем плановом обследовании жители республики по-прежнему узнают от рассылающих СМС-оповещения страховщиков и поликлиник. В прошлом году пройти диспансеризацию в Татарстане должны были 677 тысяч, а профилактический осмотр - 173 тысячи человек. Однако из-за пандемии COVID-19 выполнить такой план медучреждения смогли лишь наполовину. Но это не помешало выяснить, что чаще всего татарстанцы по-прежнему страдают заболеваниями сердца и сосудов, а также эндокринной и мочеполовой систем. Кроме того, по данным Минздрава РТ, у 525 обследованных граждан впервые были выявлены злокачественные новообразования, причем в 80 процентах случаев - на ранних стадиях.

В Татарстане онкоскрининг, который проводится в рамках диспансеризации, имеет свои особенности. В 2013 году Минздрав РТ совместно с Республиканским клиническим онкодиспансером (РКОД) разработал методические рекомендации для медучреждений, где подробно описано, как надо определять онкомаркеры или, к примеру, проводить маммографию.

- С тех пор эти и другие исследования, направленные на раннее выявление онкозаболеваний, в республике выполняются по единой технологии, - рассказывает начальник отдела профилактической помощи и здравостроительства Минздрава РТ Елена Хафизова. - А с 2017 года онкоскрининг в Татарстане стал централизованным: все лабораторные исследования по определению онкомаркеров проводятся не в медучреждениях по месту жительства, где граждане непосредственно сдают анализы, а на базе ведущих клиник республики. Причем жидкостную цитологию, которая в Татарстане является обязательной для женщин в возрасте от 39 до 57 лет каждые три года, выполняет только лаборатория РКОД.

По мнению онкологов, такой подход обеспечивает более высокую эффективность онкоскрининга. Ведь в современных лабораториях крупных многопрофильных больниц исследования автоматизированы, ручная обработка анализов там не применяется, а значит, и ошибки при определении онкомаркеров маловероятны.

Но, несмотря на это, многие татарстанцы на плановые обследования не спешат. Дело не только в страхе подхватить в поликлинике коронавирус. Основная причина - неудобство. На обследование нужно время, а как раз его-то больше всего и не хватает работающему человеку. Между тем уже во многих медучреждениях республики пройти первый этап диспансеризации реально всего за один день, который по закону предоставляется всем работающим.

Все исследования, направленные на раннее выявление онкозаболеваний, в республике выполняются по единой технологии

К примеру, в Казани, в поликлинике N 18, которая обслуживает почти 74 тысячи жителей, несколько лет назад открыли отделение медицинской профилактики. Оно расположено на одном этаже с центром здоровья, благодаря чему потоки пациентов разделены.

- Если раньше диспансеризация взрослого населения проводилась только в одну смену, то теперь в будни с 8.00 до 20.00, а по субботам с 8.00 до 14.00, - говорит заместитель главврача по медицинской части Татьяна Сулбаева. - И если человек обратится к нам с утра, то успеет пройти первый этап диспансеризации, включающий анкетирование и скрининговые обследования организма, за один день. При этом ему не придется сидеть в очередях на прием к врачу вместе с заболевшими.

По словам пенсионерки Елены Петровой, которая наблюдается в медучреждении уже шесть лет, "сейчас для тех, кто следит за своим здоровьем, все стало намного проще".

- Нас встречают на входе в поликлинику, - говорит она. - Там есть стол информации, где объясняют, кому куда идти. И в отделении профилактики все организовано. Врачи не только анализы изучают, но и подробно объясняют, как жить дальше, чтобы не болеть. Как и большинство пенсионеров, диспансеризацию Елена Николаевна не пропускает. Не то что молодежь, которую на обследования зачастую не заманишь. И это, по мнению врачей, самая большая проблема.

- Приучать людей ответственно относиться к своему здоровью нужно с детства, - считает заведующая отделением медицинской профилактики казанской поликлиники N 18 Марина Курамшина. - Нередко молодые отлично понимают, насколько важно регулярно проходить диспансеризацию, а в поликлинику не идут. Боятся, что потребуются дополнительные обследования, лечение. А это не только время, но и расходы. Страх потерять работу берет верх. И до тех пор, пока работодатель не будет заинтересован в здоровье каждого сотрудника, призывы к диспансеризации изменить ситуацию не помогут.