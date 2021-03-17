В Татарстане разработали единую технологию онкоскрининга

Такая возможность появится у них до конца 2021 года, как только завершится интеграция электронных сервисов страховой компании с информационными системами медучреждений республики. Предполагается, что новшество позволит получать гражданам различные услуги, в том числе телемедицинские консультации, в удобном цифровом формате и экономить время. Например, анкетирование, которое является обязательным на первом этапе диспансеризации, они смогут пройти в режиме онлайн.
Пока же о предстоящем плановом обследовании жители республики по-прежнему узнают от рассылающих СМС-оповещения страховщиков и поликлиник. В прошлом году пройти диспансеризацию в Татарстане должны были 677 тысяч, а профилактический осмотр - 173 тысячи человек. Однако из-за пандемии COVID-19 выполнить такой план медучреждения смогли лишь наполовину. Но это не помешало выяснить, что чаще всего татарстанцы по-прежнему страдают заболеваниями сердца и сосудов, а также эндокринной и мочеполовой систем. Кроме того, по данным Минздрава РТ, у 525 обследованных граждан впервые были выявлены злокачественные новообразования, причем в 80 процентах случаев - на ранних стадиях.
В Татарстане онкоскрининг, который проводится в рамках диспансеризации, имеет свои особенности. В 2013 году Минздрав РТ совместно с Республиканским клиническим онкодиспансером (РКОД) разработал методические рекомендации для медучреждений, где подробно описано, как надо определять онкомаркеры или, к примеру, проводить маммографию.
- С тех пор эти и другие исследования, направленные на раннее выявление онкозаболеваний, в республике выполняются по единой технологии, - рассказывает начальник отдела профилактической помощи и здравостроительства Минздрава РТ Елена Хафизова. - А с 2017 года онкоскрининг в Татарстане стал централизованным: все лабораторные исследования по определению онкомаркеров проводятся не в медучреждениях по месту жительства, где граждане непосредственно сдают анализы, а на базе ведущих клиник республики. Причем жидкостную цитологию, которая в Татарстане является обязательной для женщин в возрасте от 39 до 57 лет каждые три года, выполняет только лаборатория РКОД.
По мнению онкологов, такой подход обеспечивает более высокую эффективность онкоскрининга. Ведь в современных лабораториях крупных многопрофильных больниц исследования автоматизированы, ручная обработка анализов там не применяется, а значит, и ошибки при определении онкомаркеров маловероятны.
Но, несмотря на это, многие татарстанцы на плановые обследования не спешат. Дело не только в страхе подхватить в поликлинике коронавирус. Основная причина - неудобство. На обследование нужно время, а как раз его-то больше всего и не хватает работающему человеку. Между тем уже во многих медучреждениях республики пройти первый этап диспансеризации реально всего за один день, который по закону предоставляется всем работающим.
К примеру, в Казани, в поликлинике N 18, которая обслуживает почти 74 тысячи жителей, несколько лет назад открыли отделение медицинской профилактики. Оно расположено на одном этаже с центром здоровья, благодаря чему потоки пациентов разделены.
- Если раньше диспансеризация взрослого населения проводилась только в одну смену, то теперь в будни с 8.00 до 20.00, а по субботам с 8.00 до 14.00, - говорит заместитель главврача по медицинской части Татьяна Сулбаева. - И если человек обратится к нам с утра, то успеет пройти первый этап диспансеризации, включающий анкетирование и скрининговые обследования организма, за один день. При этом ему не придется сидеть в очередях на прием к врачу вместе с заболевшими.
По словам пенсионерки Елены Петровой, которая наблюдается в медучреждении уже шесть лет, "сейчас для тех, кто следит за своим здоровьем, все стало намного проще".
- Нас встречают на входе в поликлинику, - говорит она. - Там есть стол информации, где объясняют, кому куда идти. И в отделении профилактики все организовано. Врачи не только анализы изучают, но и подробно объясняют, как жить дальше, чтобы не болеть. Как и большинство пенсионеров, диспансеризацию Елена Николаевна не пропускает. Не то что молодежь, которую на обследования зачастую не заманишь. И это, по мнению врачей, самая большая проблема.
- Приучать людей ответственно относиться к своему здоровью нужно с детства, - считает заведующая отделением медицинской профилактики казанской поликлиники N 18 Марина Курамшина. - Нередко молодые отлично понимают, насколько важно регулярно проходить диспансеризацию, а в поликлинику не идут. Боятся, что потребуются дополнительные обследования, лечение. А это не только время, но и расходы. Страх потерять работу берет верх. И до тех пор, пока работодатель не будет заинтересован в здоровье каждого сотрудника, призывы к диспансеризации изменить ситуацию не помогут.