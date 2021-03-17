В Уфе вынесли приговор по заказному убийству топ-менеджера предприятия

Верховный суд республики вынес приговор по уголовному делу о заказном убийстве заместителя коммерческого директора ПАО "ОДК-УМПО".

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, приговор вынесен коммерческому директору предприятия и четверым уфимцам на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей. Подсудимые признаны виновными по статьям "Убийство организованной группой по найму" и "Разбой".

Суд установил, что организатором убийства был коммерческий директор УМПО, предполагавший, что у его заместителя есть компрометирующие материалы, которые подчиненный может передать в правоохранительные органы. В прокуратуре уточнили, что подсудимый обратился к 35-летнему уфимцу и предложил ему 10 миллионов рублей за убийство коллеги и похищение у него документов и телефона. Мужчина принял предложение и взялся выполнять "работу" с тремя сообщниками.

По данным следствия, 20 июля 2018 года на подземной парковке в Уфе они напали на свою жертву, избили и погрузили в багажник автомобиля. Позднее похищенного задушили, а тело выбросили в безлюдное место в районе Сафроновского переезда, забросав ветками и травой. При этом у жертвы были похищены 150 тысяч рублей, а также мобильный телефон и портфель с документами, которые на следующий день один из обвиняемых передал неустановленному лицу.

Ни один из фигурантов уголовного дела своей вины не признал.

Суд назначил организатору преступления 16 лет лишения свободы, а исполнителям от 13 до 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, уточнили в прокуратуре Башкирии.