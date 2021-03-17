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Мужчины отдыхают

Дамы все настойчивее овладевают неженскими профессиями
Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород) , Антон Дерябин (Нижний Новгород) , Яна Шамаева (Ижевск)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 56(8407)
Еще сто лет назад женщин-врачей в России насчитывалось лишь около десяти процентов. Сегодня, по данным Минздрава РФ, почти три четверти врачей в стране - женщины. Мы перестали удивляться, увидев даму за рулем авто или в кителе с полковничьими погонами... Героини сегодняшней публикации тоже в чем-то необычные женщины.
Фельдшер Наталья Миронова (справа): Часто слышу от жителей слова благодарности в адрес Ирины Борисовны. Фото: Антон Дерябин/РГ Фельдшер Наталья Миронова (справа): Часто слышу от жителей слова благодарности в адрес Ирины Борисовны. Фото: Антон Дерябин/РГ
Фельдшер Наталья Миронова (справа): Часто слышу от жителей слова благодарности в адрес Ирины Борисовны. Фото: Антон Дерябин/РГ

"Теперь мы не брошенные"

Раньше в селе Арефино Вачского района Нижегородской области врачи надолго не задерживались. В те месяцы, когда населенный пункт оставался без доктора, медики приезжали в Арефино всего по два раза в неделю.

Фото: Татьяна Андреева
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- Обычно доктора поработают у нас полгода и уходят, - рассказывает корреспонденту "РГ" Василий Иванович Товарнов, местный житель. - С приходом Ирины Борисовны Василегиной все изменилось - теперь мы не брошенные!

В феврале прошлого года в Арефине в очередной раз освободилось место участкового врача.

- Я давно хотела работать в селе, вдали от суеты, - признается Ирина Василегина.

По словам фельдшера участковой больницы Натальи Мироновой, с приходом Ирины Василегиной трудиться им стало гораздо легче.

- С ней приятно общаться, она - Профессионал с большой буквы, пациенты ее любят за внимательное отношение к каждому из них, - говорит Наталья. - Люди знают, что она принимает каждый день с 10.00 и сделает все, что от нее зависит.

Досье "РГ"

Ирине Василегиной 54 года. Родилась в Иванове, потом с родителями переехала в Павлово. Окончила Горьковский медицинский институт, работала в Выксе, преподавала в Павловском медицинском колледже, затем трудилась терапевтом в больнице того же города.

Мама - столяр. Что ж такого?

У многих женщин отпуск по уходу за ребенком становится временем для перезагрузки и возможностью познакомиться со своим внутренним "я", понять свое предназначение.

Фото: Владимир Аносов
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Так произошло и с Галой Кононенко: архитектор по образованию, девушка несколько лет занималась дизайном интерьеров. Но вся работа сводилась к экрану компьютера, а хотелось чего-то живого, динамичного. Однажды папа Галы на даче показал ей некоторые приемы работы с деревом. Живой материал принес радость: появилось ощущение, что чего-то такого и не хватало в жизни.

- С рождением дочки я ушла в себя, переосмыслила свою жизнь, решила, что пора что-то менять. Арендовала место в коворкинге, где занимались столяркой. Это было несколько лет назад. Теперь у меня есть свое производственное помещение, сотрудники. Но я продолжаю много работать руками сама, - рассказывает Гала.

После папиных уроков Гала проштудировала интернет, отсмотрела множество видеороликов по столярке, пытаясь повторить приемы. Чему-то научили ребята из коворкинга. Не обходилось без ошибок: дерево бывает непредсказуемо, где-то выгнется, где-то треснет...

- Профессионала отличает то, как он выходит из трудностей и исправляет ошибки. На каждом проекте возникает какая-то непредвиденная ситуация. Но и в этом есть свой кайф, - уверена мастер.

Сейчас Гала сосредоточилась на производстве столешниц из слэбов (продольных срезов дерева. - Прим. ред.) и эпоксидной смолы: живые дизайнерские решения разлетаются как горячие пирожки. В мастерскую к ней часто приходит дочка, пытаясь сделать из обрезков дерева что-то свое. Мама охотно делится с ней опытом.

- Иногда мне кажется, что в детстве я упала в котел со счастьем, - смеется Гала. - Во мне есть какой-то внутренний настрой, который не сбивают никакие трудности. Я в пыли, в грязи, но абсолютно точно - на своем месте.

Трактор водить несложно

В Удмуртии состоялся традиционный тракторный биатлон, участие в котором помимо мужчин приняли женщины.

Фото: минсельхоз Республики Удмуртия
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Самой быстрой и меткой из них стала Елена Шерстобитова из Кизнерского района Удмуртии, серебро, как и в 2019 году, завоевала Марина Панькова из Воткинского района, а третье место досталось Дарье Зариповой, представлявшей Ижевск.

В этом году к огневым рубежам и традиционным испытаниям "Змейка" и "Заезд в гараж" добавился этап "Эстакада". На итоговый результат влияла не только скорость движения трактора и меткость стрельбы тракториста, но и мастерство вождения техники. За каждое нарушение судьи добавляли штрафное время и дополнительные круги по трассе.

В следующем году, возможно, программа тракторного биатлона станет еще более сложной: организаторам предложено добавить в нее демонстрацию навыков работы с навесными сельхозорудиями, например погрузчиками и вилами.

- Моя жизнь не связана с трактором, но я решила поучаствовать, - говорит Марина Панькова. - Я получила права еще в 1992 году, стреляю тоже давно, поскольку работаю в охранном предприятии. Для меня самое сложное - переключать передачи. Если волнуюсь, могу где-то замешкаться. А так, думаю, женщины могут спокойно водить трактор, мы освоили практически все сферы, почему бы нам не сесть за трактор?

Прямая речь

Елена Шерстобитова, победительница тракторного биатлона в женском зачете:

- Я работаю в полиции - участковый уполномоченный. Идея поучаствовать в тракторном биатлоне пришла еще в 2019 году - по телевизору увидела сюжет, где говорили, что набирают участников. Я сразу загорелась идеей, позвонила, но одним из требований было наличие прав на вождение трактора. После этого я записалась на учебу, отучилась, собиралась в 2020 году участвовать, но соревнования отменили из-за коронавируса. И вот в этом году, наконец, моя мечта сбылась! Перед биатлоном я пару часов накатывала на тракторе в Кизнерском сельскохозяйственном техникуме. Результат - первое место. Я очень довольна. Водить трактор несложно, а интересно, я получаю удовольствие от управления большой техникой. Конечно, принято считать в обществе, что это мужская профессия, но у меня и основная работа нелегкая. Считаю, что главное здесь - слушать свое сердце и радоваться тому, что делаешь.

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