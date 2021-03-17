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17.03.2021 15:30
Рубрика: Власть

Андрей Травников: Новый генплан Новосибирска позволит избежать конфликтов

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Губернатор Андрей Травников обозначил приоритеты совместной работы над новой редакцией генерального плана Новосибирска. По мнению главы региона, при реализации градостроительной политики нужно сохранять баланс между плотностью застройки и комфортом проживания.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

- Процесс должен быть абсолютно открытым, законодательные процедуры позволяют это делать. Это публичные, общественные слушания. Считаю, что их нужно дополнять другими способами общения и согласования различных градостроительных решений с жителями, - подчеркнул губернатор.

Для того, чтобы не допускать конфликтных ситуаций, самым главным документом, определяющим все планы по развитию территорий, в том числе отдельных районов и микрорайонов, кварталов, должен стать генеральный план. В этом документе максимально подробно должны быть учтены основные градостроительные решения.

Фото: Татьяна Кравченко
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- Проще говоря, чтобы люди, которые планируют заселиться в какой-то жилой квартал, заранее понимали, что в нем появятся один, два, может быть, пять домов, а в другом квартале предусмотрена зеленая зона, сквер, детский сад, школа, вся необходимая инфраструктура. Чтобы ни в коем случае не случались конфликтные ситуации, когда люди живут годами, и вдруг в их дворике неожиданно начинается стройка, которая в долгосрочных документах градостроительной политики, в частности в генплане, не предусмотрена, - прокомментировал Андрей Травников.

Губернатор не считает необходимым перераспределить полномочия в пользу региональных властей.

- Несмотря на то что при подготовке новой редакции генплана выявлялись ошибки, я не вижу системного кризиса в градостроительной политике города. Это больше относится к ошибкам отдельных исполнителей, и мы на это указывали. Считаю, что со стороны мэрии города реакция достаточно адекватная. Думаю, что с исправлением ошибок и мэрия, и Совет депутатов города Новосибирска справятся самостоятельно, - сказал Андрей Травников.

Недавно принятый закон о городских лесах глава региона считает стратегическим долгосрочным документом: "В каждой городской агломерации остро стоит проблема дефицита зеленых зон. Этот закон принят с целью более гармоничной градостроительной политики, для того чтобы защитить "зеленые легкие" Новосибирска, других муниципалитетов".

Особо глава области отметил внимание со стороны регионального правительства к градостроительной политике, вопросу утверждения генплана Новосибирска.

Новосибирская агломерация - одна из самых быстрорастущих в Российской Федерации. Здесь планируется реализовать большое количество крупных и важных социальных, инфраструктурных проектов, проектов развития. По словам главы региона, к сегодняшнему дню принят весь необходимый пакет документов, который позволяет координировать действия в градостроительной политике между отдельными муниципалитетами, и нет необходимости кардинально менять сложившуюся систему взаимоотношений.

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