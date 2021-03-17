Андрей Травников: Новый генплан Новосибирска позволит избежать конфликтов

Губернатор Андрей Травников обозначил приоритеты совместной работы над новой редакцией генерального плана Новосибирска. По мнению главы региона, при реализации градостроительной политики нужно сохранять баланс между плотностью застройки и комфортом проживания.

- Процесс должен быть абсолютно открытым, законодательные процедуры позволяют это делать. Это публичные, общественные слушания. Считаю, что их нужно дополнять другими способами общения и согласования различных градостроительных решений с жителями, - подчеркнул губернатор.

Для того, чтобы не допускать конфликтных ситуаций, самым главным документом, определяющим все планы по развитию территорий, в том числе отдельных районов и микрорайонов, кварталов, должен стать генеральный план. В этом документе максимально подробно должны быть учтены основные градостроительные решения.

- Проще говоря, чтобы люди, которые планируют заселиться в какой-то жилой квартал, заранее понимали, что в нем появятся один, два, может быть, пять домов, а в другом квартале предусмотрена зеленая зона, сквер, детский сад, школа, вся необходимая инфраструктура. Чтобы ни в коем случае не случались конфликтные ситуации, когда люди живут годами, и вдруг в их дворике неожиданно начинается стройка, которая в долгосрочных документах градостроительной политики, в частности в генплане, не предусмотрена, - прокомментировал Андрей Травников.

Губернатор не считает необходимым перераспределить полномочия в пользу региональных властей.

- Несмотря на то что при подготовке новой редакции генплана выявлялись ошибки, я не вижу системного кризиса в градостроительной политике города. Это больше относится к ошибкам отдельных исполнителей, и мы на это указывали. Считаю, что со стороны мэрии города реакция достаточно адекватная. Думаю, что с исправлением ошибок и мэрия, и Совет депутатов города Новосибирска справятся самостоятельно, - сказал Андрей Травников.

Недавно принятый закон о городских лесах глава региона считает стратегическим долгосрочным документом: "В каждой городской агломерации остро стоит проблема дефицита зеленых зон. Этот закон принят с целью более гармоничной градостроительной политики, для того чтобы защитить "зеленые легкие" Новосибирска, других муниципалитетов".

Особо глава области отметил внимание со стороны регионального правительства к градостроительной политике, вопросу утверждения генплана Новосибирска.

Новосибирская агломерация - одна из самых быстрорастущих в Российской Федерации. Здесь планируется реализовать большое количество крупных и важных социальных, инфраструктурных проектов, проектов развития. По словам главы региона, к сегодняшнему дню принят весь необходимый пакет документов, который позволяет координировать действия в градостроительной политике между отдельными муниципалитетами, и нет необходимости кардинально менять сложившуюся систему взаимоотношений.