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17.03.2021 11:42

АО "Транснефть - Западная Сибирь" реализует программу стажировки для преподавателей томского колледжа

АО "Транснефть - Западная Сибирь" реализует программу стажировки для преподавателей корпоративной образовательной организации - ОГБПОУ "Томский промышленно-гуманитарный колледж" (ТПГК). Стажировку на производственных объектах предприятия пройдут 14 педагогических работников колледжа.

Цель производственной стажировки - совершенствование профессиональных знаний, повышение профессионального уровня преподавательского состава колледжа. Кроме того, в рамках стажировки педагоги знакомятся с новейшими технологиями и оборудованием, применяемыми на производственных объектах АО "Транснефть - Западная Сибирь".

Так, например, обучение преподавателей лаборатории "Химия нефти" ТПГК на базе испытательной лаборатории линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Сокур" проводится в рамках запуска новой утвержденной образовательной программы по подготовке лаборантов химического анализа по нефтепродуктам.

Кроме того, для педагогов корпоративного колледжа предусмотрено прохождение стажировки по таким направлениям, как автоматизированные системы управления технологическими процессами, энергетическое и механо-технологическое оборудование, охрана труда, промышленная и пожарная безопасность, эксплуатация магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Приобретение более широких компетенций, освоение новых технологий, применяемых на объектах АО "Транснефть - Западная Сибирь", позволит педагогам колледжа совершенствовать методологические подходы и готовить высококвалифицированные рабочие кадры для организаций системы "Транснефть".

Справка

ОГБПОУ "Томский промышленно-гуманитарный колледж" является корпоративным образовательным учреждением для дочерних предприятий ПАО "Транснефть" с 2001 года. За это время на базе колледжа прошли обучение порядка 50 тысяч сотрудников компании. В 2021 году в колледже планируется обучить почти 4 тысячи работников.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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