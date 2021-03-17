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17.03.2021 09:09
Рубрика: Происшествия

Четверо детей погибли при пожаре в Красноярском крае

Текст: Ирина Штерман

Четверо детей погибли при пожаре в деревянном 18-квартирном доме в Лесосибирске. Как сообщили в управлении МЧС по Красноярскому краю, сообщение о возгорании поступило дежурному в 4.28 по местному времени. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили открытое пламя, бушевавшее на площади около 50 квадратных метров.

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Пожар был потушен в течение 2,5 часов. В горящем помещении были найдены тела четырех детей. 12-летнего мальчика и пожилую женщину удалось вытащить из огня. Сейчас они находятся в больнице. Уже установлено, что погибшие и пострадавшие - одна многодетная семья. На момент пожара с внуками была бабушка, матери дома не было.

Краевая прокуратура начала проверку, в ходе которой будет дана оценка работы органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, ГСУ СК по Красноярскому краю возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Краевое МЧС устанавливает все обстоятельства случившегося. Уже обнаружено, что в квартире, где жили погибшие дети, не были установлены дымовые извещатели, которые выдавались всем многодетным семьям по краевой программе помощи. Предполагается, что причиной пожара могла стать неисправность электропроводки, так как очаг возгорания обнаружен в коридоре.

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