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17.03.2021 11:12
Рубрика: Культура

Данила Козловский представил в Новосибирске фильм "Чернобыль"

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская премьера фильма Данилы Козловского "Чернобыль", намеченная на 15 октября прошлого года, по понятным причинам была перенесена и состоялась 16 марта в новосибирском центре культуры и отдыха "Победа". В широкий прокат картина выйдет 15 апреля. Данила Козловский, выступивший в качестве режиссера, сопродюсера и сыгравший одну из главных ролей, рассказал о работе над фильмом.
Фото: Предоставлено кинотеатром "Победа" (Новосибирск) Фото: Предоставлено кинотеатром "Победа" (Новосибирск)
Фото: Предоставлено кинотеатром "Победа" (Новосибирск)

Почему премьера состоялась в Новосибирске, а не в Москве? По словам режиссера, так просто совпало:

- Люблю Новосибирск, был здесь несколько раз. Приезжал на гастроли со спектаклем "Король Лир".

Данила Козловский также рассказал, что идея фильма "Чернобыль" принадлежит не ему. Сценарий актеру (сам Козловский играет пожарного Алексея Карпушина) прислал Александр Роднянский:

- Сцена, в которой Оля (Оксана Акиньшина - ред.) заходит в медицинский бокс, где лежит мой герой , и ложится рядом с ним на кровать, меня потрясла. Я увидел, какой может быть эта история. Затем мы встретились с Александром в Москве и поняли, что хотим работать над картиной вместе.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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По мере подготовки к съемкам режиссер встречался с ликвидаторами аварии на Чернобыльской атомной электростанции, участниками тех событий.

- Я понял для себя, что не могу не сформировать свое художественное высказывание о произошедшем. О событии, которое случилось сравнительно недавно - всего 35 лет назад. Мне сложно представить, какой должна быть цена благодарности тем людям, которые тогда находились там, - отметил Козловский.

К съемкам фильма приступили в 2018 году, но подготовка началась намного раньше. Для самого Данилы, по его словам, было важно погрузиться в историю, "докопаться" до всего.

Зрительница, представившаяся юристом Института ядерной физики СО РАН, поинтересовалась: "В фильме мы видим, что жители Припяти и Чернобыля вообще не знают о радиации, о том, как от нее защищаться, как лечить ожоги. Рассказывали ли вам ликвидаторы, почему так произошло, почему они ничего не знали?".

- Мы бы не сняли такое кино, если бы у нас не было большого числа консультаций не только с ликвидаторами, но и инженерами, физиками-ядерщиками и вообще умами науки. Я для себя сформулировал так: пока не разберусь в этой теме, пока не пойму, как устроен атомный реактор, что такое ядерное топливо, я не двинусь. Не поняв этого, бессмысленно снимать даже сцену эвакуации. Что касается Припяти и ее жителей, которые ничего не знали о первых днях катастрофы, но это типичная логика советских властей - ничего не говорить. Тут нечему удивляться, - сказал Козловский.

Фото: kinopoisk.ru
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Зрители отметили потрясающую музыку, написанную к фильму Олегом Карпачевым, винтажные вещи, которые носят герои киноленты, - их приобретали по объявлениям в онлайн-магазинах, собирали по знакомым. Всего - более тысячи единиц одежды и предметов быта середины 80-х годов прошлого столетия. Все - настоящее: герой Данилы ходит в рубашке, которой 35 лет, в кроссовках 1984 года выпуска. "Это важно для правды", - отметил режиссер.

Фильм только стартует в российском прокате, но права на его показ уже приобрели 35 стран, в том числе США, страны Европы, Китай.

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