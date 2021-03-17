Качество услуг - на первом месте

Новости

В Находке в ДТП с пассажирским автобусом пострадали 6 человек 12:11
В Минприроды разработали закон о вторичных материальных ресурсах 12:08
Мишустин выделил Калмыкии почти 250 млн на водопровод и жилой дом 12:05
Видео: В зоопарке Екатеринбурга проснулись медведи 12:04
Горбачев назвал распад СССР нарушением "воли всего народа" 12:02
Ефимов: В Москве уровень безработицы составляет менее 1% 11:52
"Северный поток-2" в датских водах продолжат строить в конце марта 11:51
"Свинку Пеппу" продлили до 2027 года 11:45
В Ленобласти учителя физики задержали за домогательства к ученикам 11:36
Вышел русский трейлер драмы с Энтони Хопкинсом "Отец" 11:21
Челябинскому замминистра предъявили обвинение по делу шорт-трека 11:17
Совфед отменил возрастные ограничения для госслужащих, назначаемых президентом 11:14
Оперштаб: Еще 1595 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:10
Министр туризма разъяснил правила въезда в Грецию для российских туристов 11:04
Эпидемиолог: как сочетать прививки от клещевого энцефалита и от COVID-19 10:52
Робот-Пушкин будет читать стихи на ВДНХ 10:40
В Татарстане подростки сожгли памятник Воину-освободителю 10:34
В Волгограде обрушилась часть мельницы, пережившей Сталинградскую битву 10:32
СК завел дело после гибели четырех детей при пожаре в Красноярском крае 10:30
Сериал "Чужестранка" продлен на седьмой сезон еще до премьеры шестого 10:26
На юге столицы автомобиль сбил трех пешеходов на пешеходном переходе 10:22
Умер легендарный японский аниматор Ясуо Оцука 10:20
ФСБ предотвратила теракт в Адыгее 10:14
В Уфе вынесли приговор по заказному убийству топ-менеджера предприятия 10:10
На юге России от коронавируса привьют 4000 сотрудников военкоматов 09:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
17.03.2021 11:40

Качество услуг - на первом месте

Текст: Валентин Волгин
Российская газета - Неделя - Восточная Сибирь № 56(8407)
АО "Байкальская ППК" - основной перевозчик пригородным железнодорожным транспортом в Иркутской области и Республике Бурятия.
В 2021 году пассажиры получили возможность ехать без пересадок на расстояние более двухсот километров Фото: Их архива компании БППК В 2021 году пассажиры получили возможность ехать без пересадок на расстояние более двухсот километров Фото: Их архива компании БППК
В 2021 году пассажиры получили возможность ехать без пересадок на расстояние более двухсот километров Фото: Их архива компании БППК

Фундамент предприятия был заложен 10 лет назад. 1 апреля 2011 года на IV Международном Байкальском экономическом форуме правительство Иркутской области и ОАО "РЖД" заключили договор о создании пригородной железнодорожной компании.

Главной задачей в период становления явилась организация транспортного обслуживания населения. Были образованы пять участков - Северобайкальский, Вихоревский, Нижнеудинский, Иркутский и Улан-Удэнский. Организационных проблем хватало - надо было привести общество к безубыточному уровню, для чего наладить учет пассажиров и борьбу с безбилетниками, модернизировать технологию оформления билетов и многое другое. Один из ключевых был вопрос безопасности - то есть пресечение актов вандализма, курения и распития спиртных напитков, несанкционированной торговли, попрошайничества в пригородных поездах.

- В этих условиях стратегия компании включила цели, задачи и мероприятия, направленные на минимизацию указанных рисков, преодоление имеющихся ограничений для развития, - поясняет генеральный директор Тимур Кулиев. - Главным капиталом компании стали люди - кассиры, контролеры, проводники, инспекторы, инженеры, техники. Каждый своим словом, действием совершенствует технологию обслуживания пассажиров. Вместе мы обеспечиваем достижение главных целей - устойчивость, безопасность и доступность перевозок.

В 2021 году пассажиры получили возможность ехать без пересадок на расстояние более двухсот километров в границах субъекта РФ. Байкальская ППК привела маршрутную сеть в соответствии с внесенными изменениями в приказ Минтранса РФ "О критериях определения категорий поездов для перевозки пассажиров в зависимости от скорости их движения и расстояния следования". Так, по территории Иркутской области 31 маршрут пригородных поездов объединен в 18. По территории Республики Бурятия четыре маршрута объединены по дням недели в два. Таким образом, на сегодняшний день летом на полигоне действует 139 маршрутов, зимой - 137. Работает компания и над развитием внутригородских железнодорожных перевозок. В прошлом году в Иркутске в границах областного центра продлены маршруты 13 пригородных поездов. Теперь пассажиры могут без пересадок на другой вид транс-порта добраться до отдаленных районов города.

Единственное, что остается неизменным, - это миссия компании: эффективное развитие конкурентоспособного предприятия, выполняющего перевозку пассажиров в пригородном сообщении.

- Качество оказания услуг для нас на первом месте, - говорит генеральный директор Тимур Кулиев. - Сотрудники компании регулярно проходят обучение, тренинги и повышение квалификации. Мы прилагаем все усилия, чтобы каждый из них, в рамках своих обязанностей, мог оказать услугу быстро, грамотно и в полном объеме.

На правах рекламы

В регионах Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО СФО Алтайский край СФО Иркутская область СФО Кемеровская область СФО Красноярский край

Главное сегодня

Рябков назвал бездоказательными заявления о "вмешательстве" РФ в выборы в США
Косачев избран вице-спикером Совфеда
За сутки в России подтверждено 8 998 случаев COVID-19 в 85 регионах
ЦИК начнет общероссийскую проверку системы онлайн-голосования
Пресненский суд арестовал на два месяца президента ООО "ФСБ" Першина