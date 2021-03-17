Качество услуг - на первом месте

АО "Байкальская ППК" - основной перевозчик пригородным железнодорожным транспортом в Иркутской области и Республике Бурятия.

В 2021 году пассажиры получили возможность ехать без пересадок на расстояние более двухсот километров Фото: Их архива компании БППК

Фундамент предприятия был заложен 10 лет назад. 1 апреля 2011 года на IV Международном Байкальском экономическом форуме правительство Иркутской области и ОАО "РЖД" заключили договор о создании пригородной железнодорожной компании.

Главной задачей в период становления явилась организация транспортного обслуживания населения. Были образованы пять участков - Северобайкальский, Вихоревский, Нижнеудинский, Иркутский и Улан-Удэнский. Организационных проблем хватало - надо было привести общество к безубыточному уровню, для чего наладить учет пассажиров и борьбу с безбилетниками, модернизировать технологию оформления билетов и многое другое. Один из ключевых был вопрос безопасности - то есть пресечение актов вандализма, курения и распития спиртных напитков, несанкционированной торговли, попрошайничества в пригородных поездах.

- В этих условиях стратегия компании включила цели, задачи и мероприятия, направленные на минимизацию указанных рисков, преодоление имеющихся ограничений для развития, - поясняет генеральный директор Тимур Кулиев. - Главным капиталом компании стали люди - кассиры, контролеры, проводники, инспекторы, инженеры, техники. Каждый своим словом, действием совершенствует технологию обслуживания пассажиров. Вместе мы обеспечиваем достижение главных целей - устойчивость, безопасность и доступность перевозок.

В 2021 году пассажиры получили возможность ехать без пересадок на расстояние более двухсот километров в границах субъекта РФ. Байкальская ППК привела маршрутную сеть в соответствии с внесенными изменениями в приказ Минтранса РФ "О критериях определения категорий поездов для перевозки пассажиров в зависимости от скорости их движения и расстояния следования". Так, по территории Иркутской области 31 маршрут пригородных поездов объединен в 18. По территории Республики Бурятия четыре маршрута объединены по дням недели в два. Таким образом, на сегодняшний день летом на полигоне действует 139 маршрутов, зимой - 137. Работает компания и над развитием внутригородских железнодорожных перевозок. В прошлом году в Иркутске в границах областного центра продлены маршруты 13 пригородных поездов. Теперь пассажиры могут без пересадок на другой вид транс-порта добраться до отдаленных районов города.

Единственное, что остается неизменным, - это миссия компании: эффективное развитие конкурентоспособного предприятия, выполняющего перевозку пассажиров в пригородном сообщении.

- Качество оказания услуг для нас на первом месте, - говорит генеральный директор Тимур Кулиев. - Сотрудники компании регулярно проходят обучение, тренинги и повышение квалификации. Мы прилагаем все усилия, чтобы каждый из них, в рамках своих обязанностей, мог оказать услугу быстро, грамотно и в полном объеме.

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