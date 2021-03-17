В Москве начались первые показы спектаклей в рамках основной программы премии-фестиваля "Золотая маска". У Новосибирска два десятка номинаций - одиннадцать у Новосибирского государственного драматического театра (НГДТ) "Старый дом" и девять у Новосибирского музыкального театра за рок-мюзикл "Фома".

В числе первых, кто познакомил московскую публику и жюри конкурса со своим творчеством, театр "Старый дом", спектакль которого "Идиот" по итогам 2019 года вошел в десятку лучших по версии Ассоциации театральных критиков России. По словам главного режиссера театра "Старый дом" и режиссера-постановщика "Идиота" Андрея Прикотенко, каждый находит что-то свое в этой постановке.

Андрей Прикотенко: Для одного человека будет актуально одно, для другого - иное. И это необязательно безысходность. Как по-вашему, история Иисуса Христа - это про безысходность? Убили же, распяли... Так примерно и "Идиот". Есть мнение о том, что в нашем спектакле на первый план выходит история Настасьи Филипповны (исполнительница роли Альбина Лозовая номинирована на "Золотую маску". - Прим. "РГ"). Как мне кажется, Настасья Филипповна - наша большая победа. Но для меня это не означает, что она теперь главная в спектакле. Лично для меня акценты не сместились, наоборот, внятность этой фигуры подчеркнула понятность главного персонажа - Льва Николаевича Мышкина. Он и остается для меня главным, он и есть смысловой центр.

Андрей Михайлович, ваша постановка открывала онлайн-программу "Золотой маски". Как вообще относитесь к подобному формату?

Андрей Прикотенко: Онлайн-трансляции значительно расширяют аудиторию. После участия "Старого дома" в фестивале Санкт-Петербургской премии "Прорыв", с которого велась онлайн-трансляция, число наших зрителей и узнаваемость театра возросли в разы. И мы серьезно задумались над тем, чтобы развивать это направление, да и пандемийный год способствовал этому. Сейчас делаем специальную программу, связанную с онлайн-форматом.

Нашему театру тесно в старом здании, в планах - построить новое. В нем обязательно будет пространство для работы в онлайн-формате. Это важно для нас, как и для всех людей, работающих с аудиторией. Есть наработки, опыт, но нужны технологии, которые и будем внедрять.

Спектакль "Идиот" был задуман именно для "Старого дома"? Или были другие театры-претенденты?

Андрей Прикотенко: Исключительно для театра, которым я руковожу. Новосибирск - город очень театральный. Постепенно он становится не одним из, а российской театральной столицей.

Даже в пандемийный год мы не теряли время. Выпустили спектакли "Петерс" по рассказу Татьяны Толстой и "Люблюнемогу". Кроме того, у нас были разные интернет-проекты, мы очень активно использовали платформу Zoom для работы. Наши артисты активно поддерживали зрителей онлайн, не давали им скучать.

Сейчас строим гастрольные планы - везем "Идиота" и "Петерса" в Москву, потом на фестивали в Псков, Воронеж, Екатеринбург. В мае должна состояться премьера, но пока решается вопрос об авторских правах, не могу поделиться названием. В сентябре выпустим премьеру спектакля "Анна Каренина".

А как у соседей?

Алтайский государственный музыкальный театр на фестивале "Золотая маска" показал мюзикл "Капитанская дочка". Жюри и столичные зрители увидели постановку на сцене РАМТа. Над мюзиклом, созданным для труппы с Алтая по мотивам исторического романа Пушкина, работала команда из Москвы, Красноярска и Барнаула.

Оригинальное либретто написал поэт и драматург Карен Кавалерян. С его подачи сквозным персонажем в классическом пушкинском сюжете стало Лихо - метафизическая фигура, движущая событиями и связующее звено между всеми персонажами, то помогая им, то заводя в тупик. Музыку написал композитор Евгений Загот, ориентировавшийся на песни казаков Дона и Оренбуржья.

- Приятно было видеть, как коллеги выкладываются на сцене и делают это талантливо, - сказал после показа Игорь Костолевский, президент российской национальной театральной премии "Золотая маска". - Вы талантливо пели, танцевали, играли. Вы сыграли прекрасную историю, которая сегодня звучит очень современно.

"Капитанская дочка" претендует сразу на одиннадцать номинаций "Золотой маски", художник Елена Турчанинова может получить сразу две - за сценографию и костюмы.

- Елена Турчанинова демонстрирует максимум вкуса, обходясь минимумом средств: белая коробка зимней оренбургской степи с холщовой луной в небе, в центре вращающийся треугольный помост с одним поднятым углом - он и метафора любовного треугольника, и визуальная демонстрация иерархий, и наклонная плоскость, по которой покатится неудачливый бунтовщик Пугачев, - уверена Екатерина Бабурина, член экспертного совета фестиваля, заведующая литературно-музыкальной частью Самарского академического театра оперы и балета.

Исполнительница роли Маши Мария Евтеева плакала, впервые примерив сшитые для нее костюмы: "Красивей я себя еще не видела". Кстати, Мария Евтеева также номинирована на "Маску", как и ее партнер - Андрей Булгаков, исполнитель роли Петра Гринева.

- Для нас тема Маши, капитанской дочки, - центральная. Благодаря ее любви происходит спасение личности Гринева. Противостоять русскому лиху и пугачевскому бунту может только такое искреннее чувство как любовь. Она в финале и побеждает, - говорит один из творцов спектакля Константин Яковлев.

Многолетний главреж Музыкального театра Яковлев поставил мюзикл в соавторстве с режиссером по пластике Татьяной Безменовой. Оба номинированы на премию.

Музыкальный театр не раз подавал заявки на "Золотую маску", но только сейчас удалось попасть в список претендентов. Для барнаульских театров это большой прорыв.