Жителям отдаленных районов Иркутской области будет проводить бесплатную вакцинацию от COVID-19 передвижной консультативно-диагностический центр (ПКДЦ) "Академик Федор Углов".

Это один из пяти медицинских поездов, сформированных компанией РЖД в рамках совместных проектов с региональными властями.

Поезд оснащен самым современным высокоточным рентгенологическим, клинико-диагностическим, эндоскопическим, офтальмологическим и другим оборудованием, позволяющим быстро провести диагностику и назначить лечение. "Академик Федор Углов" обслуживает жителей Якутии, Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области. Поезд оборудован для приема врачами по специальностям: терапия, хирургия, урология, эндоскопия, функциональная и ультразвуковая диагностика, рентгенология, кардиология, эндокринология, офтальмология, оториноларингология, акушерство и гинекология. В нем также есть клиническая лаборатория. ПКДЦ оснащен компьютерной сетью, связывающей все рабочие места в единую систему и способной работать в автономном режиме 7 суток.

Оборудование поезда позволяет осуществлять сеансы телемедицинской связи, организовывать консилиумы и консультации с врачами ведущих клиник. Вагоны экранированы для исключения воздействия внешних факторов на работу медицинского оборудования. В одном из вагонов оборудованы три прививочных кабинета. Перед вакцинацией пациентов осмотрит врач-терапевт. После процедуры в течение получаса они будут находиться под наблюдением в специально оборудованном для этого вагоне.