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16.03.2021 23:13
Рубрика: Общество

Прививка без билета

К вам приедет медицинский поезд
Текст: Федор Андреев
Российская газета - Спецвыпуск № 55(8406)
Жителям отдаленных районов Иркутской области будет проводить бесплатную вакцинацию от COVID-19 передвижной консультативно-диагностический центр (ПКДЦ) "Академик Федор Углов".
Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости www.ria.ru Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости www.ria.ru
Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости www.ria.ru

Это один из пяти медицинских поездов, сформированных компанией РЖД в рамках совместных проектов с региональными властями.

Могут ли уволить за отказ делать прививку от ковида

Поезд оснащен самым современным высокоточным рентгенологическим, клинико-диагностическим, эндоскопическим, офтальмологическим и другим оборудованием, позволяющим быстро провести диагностику и назначить лечение. "Академик Федор Углов" обслуживает жителей Якутии, Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области. Поезд оборудован для приема врачами по специальностям: терапия, хирургия, урология, эндоскопия, функциональная и ультразвуковая диагностика, рентгенология, кардиология, эндокринология, офтальмология, оториноларингология, акушерство и гинекология. В нем также есть клиническая лаборатория. ПКДЦ оснащен компьютерной сетью, связывающей все рабочие места в единую систему и способной работать в автономном режиме 7 суток.

Оборудование поезда позволяет осуществлять сеансы телемедицинской связи, организовывать консилиумы и консультации с врачами ведущих клиник. Вагоны экранированы для исключения воздействия внешних факторов на работу медицинского оборудования. В одном из вагонов оборудованы три прививочных кабинета. Перед вакцинацией пациентов осмотрит врач-терапевт. После процедуры в течение получаса они будут находиться под наблюдением в специально оборудованном для этого вагоне.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область

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