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17.03.2021 06:31
Рубрика: Общество

Мамонтов добыли в разрезе

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 56(8407)
Кости древних животных обнаружили горняки во время вскрышных работ на Кедровском угольном разрезе в Кузбассе.

Бригада экскаваторщика Айрата Ахметова наткнулась на окаменелости, сохранившиеся в слое глины. Четыре бивня мамонтов и пястную кость первобытной лошади очистили от пыли веков и передали в Кузбасский государственный краеведческий музей.

Фото: РИА Новости
При ремонте труб в центре Кемерова обнаружили кости мамонта

- Мы внимательно изучим кости. Тщательно осмотрим все сколы и трещины и постараемся определить возраст каждого животного, хотя уже сейчас можно сказать, что бивни принадлежали взрослым, даже старым особям. Затем экспонаты, пропитанные специальным раствором, станут частью нашей экспозиции, - пояснил завотделом научных исследований и экспедиций музея Дмитрий Слободин.

Палеонтологические артефакты угольщики находят постоянно. Так, например, на Моховском разрезе были выкопаны фрагменты нижней челюсти и бедренной кости пещерного льва, вымершего в конце ледникового периода, останки первобытных бизонов, окаменевшие стволы древних деревьев - кордаитов, а также загадочный каменный диск.

Ученые считают последний геологическим образованием возрастом свыше 260 миллионов лет. А фрагменты скелета мамонта последний раз передавали в музей только в 60-70 годах прошлого века.

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