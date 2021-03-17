Онколог объяснил, почему у женщин рак кожи выявляется в три раза чаще

Врачи выявляют онкологические заболевания кожи у женщин в три раза чаще, чем у мужчин.

Согласно статистике, женщины больше подвержены базалиоме, плоскоклеточному раку и меланоме. К примеру, в 2020 году в Омской области у них было выявлено 766 случаев рака кожи, а у мужчин - 228.

- Эту огромную разницу можно объяснить тем, что в предыдущие годы у нас открывалось много соляриев, основными посетительницами которых были женщины, - рассказала "РГ" врач-онколог БУЗОО "Клинический онкологический диспансер" Ирина Дворниченко. - Они пользовались большой популярностью. И только теперь дамы начали понимать, что такой загар вреден.

А еще женщины более пристально следят за своим здоровьем и чаще обращаются к врачам.

По словам онкологов, к основным причинам развития рака кожи относятся наследственная предрасположенность, мутации ДНК, вызванные ультрафиолетовым и ионизирующим излучением, воздействием химических веществ. В группе риска также находятся и люди со светлым фенотипом кожи.

Врачи утверждают, что на начальной стадии рак кожи излечим в 90 процентах случаев. Главное - внимательно относиться к своему здоровью и вовремя заметить негативные изменения.