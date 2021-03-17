Судьба омской актрисы Маргариты Лавровой достойна сериала-триллера. Подростком она пережила оккупацию, попала в Германию. Едва не погибла от пуль и голода. После войны оказалась на самом краю земли, в Воркутлаге. Получила роль в тюремном театре. И стала заслуженной артисткой РСФСР.

Она родилась в Киеве в семье оперной певицы Лидии Новоборской и обрусевшего немца инженера Артура Рейзвиха. Когда началась война, ей было всего тринадцать.

Поет с тех пор, как себя помнит. По-детски забавно, подражая матери, повторяла партии, тянулась к клавишам рояля. Учила вокалу младшую сестру Аду. Отец обожал красавицу жену и дочерей. Работал главным инженером на киевской кондитерской фабрике. И был знаменит тем, что первым в СССР изобрел аппарат для обертывания шоколадных конфет.

Что с ее фамилией что-то не так, Маргарита поняла, когда по радио объявили о папином изобретении, но назвали имя совсем другого человека. Белый, как стена, Артур Рейзвих потребовал объяснений у директора. Тот заявил, что побоялся быть уволенным за фамилию сотрудника с немецкими корнями.

Началась война, Киев вскоре был оккупирован. В 1943-м семью Маргариты депортировали в Пруссию. Там она узнала, что такое платяная вошь и тяжелый труд. В 1945 году пришли освободители, но ликующая радость была сиюминутной: семью записали в изменники Родины. Объявили, что расстреляют.

- Охваченные ужасом, мы не спали всю ночь. Рано утром, одевшись во все чистое, пошли к комендатуре, - вспоминает Маргарита Артуровна. - Дверь открыл заспанный солдатик, который узнал папу. Тот приезжал перед войной в Припять к его деду на охоту. Эта встреча оказалась для нас спасением. Паренек сказал, чтобы мы, воспользовавшись наступлением, всеобщей неразберихой, немедленно бежали из лагеря. Пообещал сказать начальству, что мы не приходили.

Документов у беглецов не было, поэтому очень скоро они оказались в пересылочном лагере. Семью "этнического немца" отправили в Сыктывкар.

- Вагоны были так забиты, что десять суток мы ехали стоя вместе с поляками, чехами, французами. Из 900 человек к месту назначения прибыло менее половины, - вспоминает Маргарита Артуровна. - Когда приехали, то никак не могли выйти из вагона. Колени распухли, ноги не разгибались и болели ужасно.

В Сыктывкаре Артуру Рейзвиху удалось устроиться на верфь, но с семьей его разлучили. Мать с дочерями отправили в Воркуту. Туда, где среди обнесенных колючей проволокой лагерей был открыт драматический театр.

- Когда мы с сестрой зашли в барак, одна из женщин спросила: "Девочки, вы заблудились?" Мы сказали, что осуждены на десять лет. Она помогла нам найти свободный угол. Это была звезда Московского мюзик-холла Валентина Токарская. А потом мы с удивлением обнаружили, что лагерь собрал лучших отечественных врачей, инженеров, представителей советской культуры. Здесь отбывали ссылку выдающиеся столичные актеры Наталья Глебова, Эммануил Котляр, Алексей Марков, знаменитый оперный бас Михаил Дейнеко, композитор Михаил Носырев, писатель и драматург Алексей Каплер, - вспоминает Маргарита Артуровна. - И, как бы это нелепо ни звучало, нам повезло. На воле вряд ли у нас была такая компания. Благодаря этому мы фактически получили высшее образование по всем предметам.

Воркутинский драматический театр был создан по приказу НКВД в 1943 году. Начальник комбината "Воркута-уголь" Михаил Мальцев к подбору труппы отнесся ответственно. Дал приказ по всем зонам собирать таланты.

- Вы даже не представляете, что это были за спектакли. Мало того, что в них были задействованы звезды советской сцены, они еще и играли по-особому, как в последний раз, - подчеркивает Маргарита Артуровна. - Несмотря на то что в театре всегда был аншлаг, аплодировать актерам-зэкам было строжайше запрещено. Но когда под конвоем их вели на репетиции, прохожие снимали шапки.

Сестрам Рейзвих повезло, талантливых девочек взяли в массовку. А когда во время репетиций "Фауста" заболела актриса, Маргарите предложили ее подменить, сыграть юношу - Зибеля. Тоненькая, высокая, белокурая с прекрасным голосом, она сделала это настолько блестяще, что ее сразу утвердили на роль. А потом Марго стали доверять и другие партии, в том числе Татьяны Лариной.

Зрители скоро полюбили юную красавицу. Универсальная актриса, она не только обладала хорошими вокальными данными, но и прекрасно танцевала, играла на фортепиано. А вскоре в театре появился молодой актер Виктор Лавров.

В Воркуту сына белых эмигрантов привезли из Харбина. Выпускник Манчжурского университета, кандидат коммерческих наук, знаток японского языка Виктор Лавров, несмотря на возражения родителей, увлекался опереттой и участвовал в театральных постановках. За "службу иностранной буржуазии" ему дали десять лет. В театре Воркутлага он познакомился с Маргаритой Рейзвих и без памяти влюбился. Вскоре они поженились.

Лаврову повезло: сразу после смерти Сталина он получил реабилитацию. Маргарите пришлось ждать этого еще сорок лет, поэтому в столицу им въезд был запрещен. И они играли на сценах Воронежа, Харькова, Новосибирска. А в 1965-м прибыли в Омский музыкальный театр, где Виктор Лавров был назначен главным режиссером, а Маргарита стала ведущей солисткой. Здесь же оба получили звания "Заслуженный артист РСФСР".

Виктор Лавров умер, когда ему исполнилось всего пятьдесят лет. Сказалась лагерная травма. Справиться с горем Маргарите помог театр. Она выступала - много, красиво, с аншлагами, вплоть до 2008 года. Переиграла весь репертуар.

P. S.

В январе Маргарите Лавровой исполнилось 93 года. Она все также красива, обаятельная и светла, как на портретах кисти Петра Бенделя, которыми увешаны стены ее дома.

- Я прожила непростую, но счастливую жизнь, - говорит она. - А самым прекрасным для меня был Воркутинский театр. И я благодарна ему за встречу с уникальными талантами. За любовь. За крылья, которые выросли у меня за спиной. Зона вечной мерзлоты научила меня не выживать, а жить, хранить тепло и радоваться каждому новому дню.

Спасибо!

Маргарита Артуровна Лаврова благодарит за заботу и уход сотрудников социального фонда "Обнимая небо".