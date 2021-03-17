СК завел дело после гибели четырех детей при пожаре в Красноярском крае

Следователи Красноярского края возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели при пожаре четырех детей в возрасте от 2,5 до 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, задача которой - установить все обстоятельства произошедшего. По версии следствия, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.

Напомним, сигнал о пожаре поступил сегодня около четырех часов утра в дежурную часть МЧС Лесосибирска. Горела одна из квартир в деревянном доме. Прибывшие на место пожарные вынесли из огня тела четырех детей, женщина 1965 года рождения и 12-летний мальчик доставлены в больницу. Погибшие и пострадавшие - члены одной многодетной семьи.