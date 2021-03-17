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Рубрика: Происшествия

СК завел дело после гибели четырех детей при пожаре в Красноярском крае

Текст: Ирина Штерман

Следователи Красноярского края возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели при пожаре четырех детей в возрасте от 2,5 до 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Четверо детей погибли при пожаре в Красноярском крае

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, задача которой - установить все обстоятельства произошедшего. По версии следствия, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.

Напомним, сигнал о пожаре поступил сегодня около четырех часов утра в дежурную часть МЧС Лесосибирска. Горела одна из квартир в деревянном доме. Прибывшие на место пожарные вынесли из огня тела четырех детей, женщина 1965 года рождения и 12-летний мальчик доставлены в больницу. Погибшие и пострадавшие - члены одной многодетной семьи.

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