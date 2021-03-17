В Барнауле женщина сломала позвоночник, выпав из автобуса

В Барнауле возбудили уголовное дело после того, как одна из пассажирок выпала из маршрутного такси. Женщина не успела зайти в микроавтобус, как он поехал. Она упала и получила травму позвоночника.

- ЧП произошло вечером 12 марта, - сообщила помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Елена Коновалова. - На остановке в районе пересечения проспекта Красноармейского и улицы Анатолия 45-летняя женщина пыталась зайти в маршрутку №73. Но водитель, не убедившись, что все пассажиры зашли в салон, начал движение.

В результате женщина выпала из автобуса и получила травмы. Медики диагностировали у нее перелом позвоночника.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Если вину водителя удастся доказать, то ему может грозить до двух лет лишения свободы.