В Барнауле женщина сломала позвоночник, выпав из автобуса

Новости

В Петербурге задержали мужчину за истязание жены и троих детей 13:47
Санавиация доставила в больницу пострадавших в ДТП в Подмосковье 13:45
Премьер Беларуси заявил о поддержке всех форм обучения талантливой молодежи 13:45
В СФ предложили включить соревнования по стрельбе в программу дней субъектов 13:43
В пандемию погибли двадцать шесть сотрудников Эрмитажа 13:42
Песков назвал малопредсказуемыми санкционные действия оппонентов России 13:32
Решение о снижении платы за обучение в вузах примут в апреле 13:29
Ольга Любимова: "Евровидение" не имеет отношения к культуре 13:26
Глава Калмыкии возглавил Федерацию кикбоксинга России 13:25
Сгоревший памятник в Татарстане по документам был огнеупорным 13:19
Матчи 23-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Юрии Шикунове 13:15
ВЦИОМ: Менее трети россиян знают, кто отменил крепостное право 13:14
Родственники пропавшего немецкого миллиардера объявили его погибшим 13:13
В Эстонии зафиксировано два случая тромбоза после прививки от коронавируса 13:11
Следствие просит арестовать члена исполкома ОКР Алексея Власенко 12:56
Минсельхоз предложил зафиксировать цены на минудобрения до 1 июля 12:53
Песков: Правительство контролирует ситуацию с ценами на топливо 12:51
Число инспекторов заповедников возрастет вдвое 12:48
Водителей предложили штрафовать за высадку детей-безбилетников 12:43
Понятие "музей" предложили ввести на государственном уровне 12:41
МИД РФ: Решение Лондона нарастить ядерный потенциал угрожает мировой стабильности 12:39
Государство поможет регионам закупить контейнеры для сбора отходов 12:26
В России впервые с октября выявили менее 9 тысяч заражений COVID-19 за сутки 12:24
Камбербэтч сыграет боевого мага у режиссера "Мира Юрского периода" 12:17
В Находке в ДТП с пассажирским автобусом пострадали 6 человек 12:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
17.03.2021 13:23
Рубрика: Происшествия

В Барнауле женщина сломала позвоночник, выпав из автобуса

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)

В Барнауле возбудили уголовное дело после того, как одна из пассажирок выпала из маршрутного такси. Женщина не успела зайти в микроавтобус, как он поехал. Она упала и получила травму позвоночника.

В Находке в ДТП с пассажирским автобусом пострадали 6 человек

- ЧП произошло вечером 12 марта, - сообщила помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Елена Коновалова. - На остановке в районе пересечения проспекта Красноармейского и улицы Анатолия 45-летняя женщина пыталась зайти в маршрутку №73. Но водитель, не убедившись, что все пассажиры зашли в салон, начал движение.

В результате женщина выпала из автобуса и получила травмы. Медики диагностировали у нее перелом позвоночника.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Если вину водителя удастся доказать, то ему может грозить до двух лет лишения свободы.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул

Главное сегодня

МИД РФ выразил протест в связи с инцидентом в Киеве
Минэнерго: Предпосылок для повторения топливного кризиса нет
"Северный поток-2" в датских водах продолжат строить в конце марта
Косачев избран вице-спикером Совфеда
Пресненский суд арестовал на два месяца президента ООО "ФСБ" Першина
Каршеринговая компания заплатит за грубость в адрес клиента-должника
Телефонные мошенники придумали новую схему по выманиванию денег