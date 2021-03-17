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17.03.2021 13:17

В юбилейный год СУЭК дети из Киселевска участвуют в программе "Лыжи мечты"

В Губернском центре горнолыжного спорта и сноуборда в Таштаголе при поддержке СУЭК Андрея Мельниченко новая группа юных киселевчан, а также сопровождающих их родителей приступила к занятиям по уникальной программе реабилитации и социализации "Лыжи мечты".
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

Это уже четвертая группа с начала года, принимающая участие в проекте для детей с ограниченными возможностями, который реализует Фонд "СУЭК-РЕГИОНАМ" совместно с Советом по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса. В январе здесь занимались юные ленинск-кузнечане, в феврале участниками тренингового курса на горных лыжах стали дети из Полысаева и Прокопьевского муниципального округа. В регионе программа действует пятый год. За это время бесплатные курсы на горе Туманная прошли более 400 кузбасских ребят.

В 2021 году проект "Лыжи мечты" реализуется в рамках комплексной программы "СУЭК: 20 лет роста и созидания", включающей в себя более ста различных мероприятий. Оздоровление детей - одно из ключевых направлений юбилейной программы. В результате цикла занятий на горных лыжах с помощью инструкторов, прошедших специальную подготовку, у детей заметно улучшаются осанка и координация, увеличивается подвижность в суставах, сокращаются спастические симптомы, возрастает стойкость к простудным заболеваниям, повышается уверенность в своих силах и самооценка. Родители отмечают, что наглядно видят положительные изменения, которые происходят с их детьми.

- Эта программа действительно замечательная! Мой ребенок никогда не катался на лыжах, и я даже не думала, что у него это может получаться. Благодаря чуткому подходу инструктора, высокому профессионализму Артем за пару дней научился кататься на лыжах, - делится впечатлениями Алена Шуляр, мама участника программы "Лыжи мечты". - Он научился самостоятельно снимать и надевать горные лыжи, без страха подниматься в гору на бугельном подъемнике, спускаться, делать повороты, тормозить и вообще кататься с большим удовольствием. Артем преодолел страх, у него появилась уверенность, интерес к спорту, к горным лыжам. Он стал более самостоятельным и менее капризным. Спасибо СУЭК за то, что дарите детям столько счастья, море эмоций и впечатлений!

Отметим, что в рамках Международного женского форума "Роль женщин в развитии промышленных регионов", который прошел в марте 2019 года в Новокузнецке, состоялось подписание трехстороннего соглашения между Советом по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса в лице председателя совета Анны Цивилевой, Центром социальной помощи и адаптации для людей с диагнозом ДЦП и другими ограниченными возможностями здоровья "Лыжи мечты" в лице директора Центра Натальи Белоголовцевой и Фондом социально-экономической поддержки регионов "СУЭК-РЕГИОНАМ" в лице исполнительного директора Марьяны Лисовой. Согласно документу продолжается работа по реализации комплекса совместных действий по развитию программы "Лыжи мечты" в регионе. Отметим, что с сентября 2020 года АНО "Лыжи мечты" стало называться "Программа комплексной реабилитации личности "Лига мечты", поскольку количество направлений работы организации растет день ото дня.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Материал подготовлен пресс-службой СУЭК-Кузбасс

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