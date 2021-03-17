В Кемерове прокуратура потребовала убрать баню с крыши многоэтажки

Прокуратура Ленинского района Кемерова потребовала демонтировать баню, возведенную владельцами одной из квартир на крыше жилого дома по проспекту Ленинградскому, 22. Управляющей компании внесено представление.

Проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности и жилищного законодательства организовали после сообщений о необычном объекте в соцсетях и СМИ. Крышу вместе с прокурорами обследовали специалисты по пожарному, жилищному и строительному надзорам. Они увидели на террасе кабину с инфракрасным излучением, используемую под сауну.

Как выяснилось, дополнительные удобства организовали для себя собственники жилого помещения на 12-м и 13-м этажах с выходом на принадлежащую им же террасу. И все бы ничего, но хозяева самовольно, без разрешения, переоборудовали электрические сети и, проложив дополнительные силовые кабели, завели их в пристройку на крыше.

К тому же терраса, кто бы ею ни владел, является неотъемлемой частью жилого дома. А это значит, что проблемы с исполнением требований пожарной безопасности отдельно взятыми любителями пусть даже сухого пара рано или поздно могут вылиться в большой общедомовой кошмар.

- В соответствии с федеральным законодательством в жилых зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 размещать бани и сауны не допускается, кроме индивидуальных объектов такого рода в квартирах. В отношении собственника жилого помещения возбуждены административные дела о нарушении требований пожарной безопасности и самовольном переустройстве помещения в многоквартирном доме. Материалы переданы в контролирующие органы, - сообщила старший помощник прокурора Кузбасса по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич. - Прокурор района направил в суд исковое заявление и потребовал обязать собственников демонтировать возведенную ими конструкцию. Заявление сейчас рассматривает Ленинский районный суд.

К ответу привлекли и управляющую домом компанию - за то, что не приняла своевременных мер, хотя о сауне, построенной без документов и разрешений, знала. Прокурор района внес директору УК представление, потребовав устранить нарушения и больше их не допускать. Исполнение проконтролирует та же прокуратура.