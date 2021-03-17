Новости

Гольфист Вудс выписан из больницы после ДТП 07:25
Важнее еды и спорта: Эксперт объяснила, без чего невозможно похудеть 07:15
Капризов набрал 25-е очко в сезоне 06:56
Филиппины приостановят въезд в страну иностранцев и ряда своих граждан 06:24
Малкин получил травму в матче против "Бостона" 06:16
Посольство РФ назвало безосновательными обвинения США во вмешательстве в выборы 06:03
Более 70 тысяч британских водителей такси трудоустроят по решению суда 05:49
В Европе признали свои ошибки в отношениях с Россией 05:19
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в спа-салонах в Джорджии 05:10
В США спрогнозировали рекордный за 20 лет наплыв незаконных мигрантов 04:53
Подводники ТОФ защитили от "диверсантов" автопоезд с крылатой ракетой 04:46
В Нью-Йорке эвакуировали детский сад из-за подозрительной посылки 04:11
Вильфанд предупредил о понижении температуры в центре Европейской части РФ 04:05
Пассажирский автобус перевернулся на трассе под Рязанью 03:51
Неизвестный устроил стрельбу в трех спа-салонах Джорджии 03:35
Трамп рассказал, когда примет решение об участии в выборах президента США 03:34
Власти Японии оценят готовность столичного региона к отмене режима ЧС 03:11
Трамп порекомендовал своим сторонникам привиться от COVID-19 02:59
Рекордное число смертей пациентов с COVID-19 зафиксировали в Бразилии 02:34
Пушков раскритиковал заявление Зеленского о Крыме 02:24
В жилом доме Лесосибирска вспыхнул пожар 02:13
ВС Сирии сообщили о материальном ущербе в результате израильской атаки 01:51
В столице Франции могут ввести карантин из-за коронавируса 01:36
Минздрав Словакии призвал продлить в стране режим ЧС 01:28
Авария на ЛЭП обесточила большую часть территории Грузии 00:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
17.03.2021 07:19
Рубрика: Общество

Свободный выбор школьных обедов

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 56(8407)
В Кузбассе взяли под особый контроль организацию школьного питания, а также занялись цифровизацией его системы.

Горячее питание в регионе получают 91,5 процента школьников. При этом все 136 тысяч учащихся начальных классов обеспечены бесплатными завтраками и обедами. На эти цели ежегодно уходит почти 850 миллионов рублей из бюджетов разного уровня. Эффективно ли расходуются средства, обеспечены ли дети доступной и качественной едой, отслеживает специальный центр компетенций. Кроме того, мониторинг системы школьного питания позволяет постоянно ее совершенствовать и вводить разные новшества.

Фото: Sputnik/Ekaterina Shtukina/Pool via REUTERS
Мишустин назвал недопустимым отравление детей в школьных столовых

Например, если раньше каждое образовательное учреждение либо муниципалитет разрабатывали школьное меню и согласовывали его с Роспотребнадзором самостоятельно, то теперь оно единое. Блюда, которых в списке более 270, меняются в зависимости от времени года. Те, кто учится в первую смену, получают полноценный горячий завтрак, а те, кто во вторую - комплексный обед. И на столах у ребят все больше свежих продуктов местных производителей.

- Для этого формируем кооперационные цепочки в сфере АПК, взаимодействуем с агропромышленным кластером, разрабатываем новинки, которые тоже будут внедряться, как в городах, так и в селе, - пояснила Анастасия Панькова, директор муниципального автономного учреждения, ответственного в Кузбассе за систему школьного питания.

Все ребята из пятых-одиннадцатых классов обзавелись лицевыми счетами. Это позволило исключить расчеты наличными, облегчило контроль оплаты обедов и посещения столовых. Родители в любой момент могут узнать, что сегодня ел их ребенок и сколько средств у него осталось. Следующий этап - внедрение модуля "Свободный выбор", который даст возможность детям выбирать блюда на раздаче и оплачивать их персональной картой.

Программа "Родительский контроль" начала действовать в регионе с января 2021-го, чтобы мамы и папы не только могли следить за тем, как их детей кормят в школе, но и вносить предложения.

- В школьной столовой для нас двери всегда открыты, можем знакомиться с меню, оценивать качество блюд, узнавать мнение детей, - отметила председатель родительского комитета школы N8 города Топки Ксения Кунакова.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

Главное сегодня

В Европе признали свои ошибки в отношениях с Россией
Посольство РФ назвало безосновательными обвинения США во вмешательстве в выборы
В России узаконили просветительскую деятельность
Захарова: Власти Украины продолжают жить в своем фантазийном мирке
Роскомнадзор допустил блокировку других соцсетей после Twitter
Как будут начисляться выплаты на детей от 3 до 7 лет
В ВОЗ спрогнозировали победу над пандемией коронавируса в 2022 году