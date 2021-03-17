В Кузбассе взяли под особый контроль организацию школьного питания, а также занялись цифровизацией его системы.

Горячее питание в регионе получают 91,5 процента школьников. При этом все 136 тысяч учащихся начальных классов обеспечены бесплатными завтраками и обедами. На эти цели ежегодно уходит почти 850 миллионов рублей из бюджетов разного уровня. Эффективно ли расходуются средства, обеспечены ли дети доступной и качественной едой, отслеживает специальный центр компетенций. Кроме того, мониторинг системы школьного питания позволяет постоянно ее совершенствовать и вводить разные новшества.

Например, если раньше каждое образовательное учреждение либо муниципалитет разрабатывали школьное меню и согласовывали его с Роспотребнадзором самостоятельно, то теперь оно единое. Блюда, которых в списке более 270, меняются в зависимости от времени года. Те, кто учится в первую смену, получают полноценный горячий завтрак, а те, кто во вторую - комплексный обед. И на столах у ребят все больше свежих продуктов местных производителей.

- Для этого формируем кооперационные цепочки в сфере АПК, взаимодействуем с агропромышленным кластером, разрабатываем новинки, которые тоже будут внедряться, как в городах, так и в селе, - пояснила Анастасия Панькова, директор муниципального автономного учреждения, ответственного в Кузбассе за систему школьного питания.

Все ребята из пятых-одиннадцатых классов обзавелись лицевыми счетами. Это позволило исключить расчеты наличными, облегчило контроль оплаты обедов и посещения столовых. Родители в любой момент могут узнать, что сегодня ел их ребенок и сколько средств у него осталось. Следующий этап - внедрение модуля "Свободный выбор", который даст возможность детям выбирать блюда на раздаче и оплачивать их персональной картой.

Программа "Родительский контроль" начала действовать в регионе с января 2021-го, чтобы мамы и папы не только могли следить за тем, как их детей кормят в школе, но и вносить предложения.

- В школьной столовой для нас двери всегда открыты, можем знакомиться с меню, оценивать качество блюд, узнавать мнение детей, - отметила председатель родительского комитета школы N8 города Топки Ксения Кунакова.