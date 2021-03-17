В Новосибирске учительница прислала школьнику интимное видео

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 32-летней учительницы из Новосибирской области. Преподавательницу обвиняют в совращении ученика. Уголовное дело возбуждено по статье 135 УК РФ - "Развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста".

Учительница отправила мальчику ролик, на котором она танцует стриптиз. В дальнейшем пикантное видео разошлось по школьным чатам.

- По данным следствия, в феврале 2021 года подозреваемая направила в социальной сети 15-летнему подростку видеозапись с демонстрацией обнаженных частей тела, - сообщает старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

После разгоревшегося скандала педагогу пришлось уволиться из школы. В настоящее время она находится на допросе у следователя, где дает признательные показания.