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Рубрика: Происшествия

В жилом доме Лесосибирска вспыхнул пожар

Четверо детей стали жертвами пожара в жилом доме в городе Лесосибирск Красноярского края. Еще один ребенок и взрослый пострадали, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Фото: РИА Новости
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Возгорание произошло в двухэтажном жилом доме на улице Микрорайон Северный. К этому часу пожар удалось локализовать. Его площадь составляет 60 квадратных метров, пишет ТАСС.

В борьбе с огнем задействованы 37 человек и 14 единиц техники. О причинах произошедшего можно будет судить после полной ликвидации пожара, отметили в МЧС.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Правительство МЧС Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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