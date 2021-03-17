В жилом доме Лесосибирска вспыхнул пожар

Четверо детей стали жертвами пожара в жилом доме в городе Лесосибирск Красноярского края. Еще один ребенок и взрослый пострадали, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Возгорание произошло в двухэтажном жилом доме на улице Микрорайон Северный. К этому часу пожар удалось локализовать. Его площадь составляет 60 квадратных метров, пишет ТАСС.

В борьбе с огнем задействованы 37 человек и 14 единиц техники. О причинах произошедшего можно будет судить после полной ликвидации пожара, отметили в МЧС.