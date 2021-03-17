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17.03.2021 18:36
Рубрика: Экономика

Названы самые любимые туристами регионы России

Текст: Марина Трубилина
Индекс туристической привлекательности регионов составило КБ "Стрелка".
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

Авторы исследования проанализировали более 6 миллионов текстов в соцсетях, посвященных отдыху в 82 регионах России (в расчет не брали Москву, Санкт-Петербург и Севастополь). Это позволило определить регионы, которые больше всего нравятся туристам, а также их самые сильные стороны.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
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В числе лидеров оказались Чечня, Хакасия, Якутия и Удмуртия. В них сравнительно низкий поток туристов и они не воспринимаются путешественниками как важные туристические направления, но поездка сюда может приятно удивить, отмечают исследователи. Чаще всего туристы позитивно отзываются о нематериальном наследии этих регионов - национальных республик, к которому относятся музыка, кулинария, язык, традиции, литература и т.п. "Такой туристический опыт можно сравнить с посещением другой страны", - считают в "Стрелке".

Еще несколько республик - Адыгея, Мордовия и Калмыкия - попали в разряд "скромных" регионов - о них отзываются положительно, но и туристов, и отзывов немного. Эти регионы не очень активно занимаются продвижением туристического продукта, но на тех туристов, которые решают их посетить, как правило, производят приятное впечатление.

71 регион получает большей частью отрицательные отзывы. Среди них есть весьма популярные для поездок направления - Крым, Краснодарский и Алтайский края. Внимание туристов привлекают достопримечательности и природа, но качество туристической инфраструктуры оставляет негативные впечатления. Среди них есть и национальные республики - например, Коми, Чувашия и Марий Эл, которые, в отличие от своих "коллег" даже за счет непривычной культуры и традиций не смогли собрать позитивные отзывы.

Ряд регионов, несмотря на расположенные в них достопримечательности, непопулярен среди туристов, а даже у тех, кто их посетил, они оставляют чаще всего неблагоприятное впечатление. Это, к примеру, Вологодская, Ивановская, Костромская, Новгородская и Псковская области. "Среда и культура здесь мало отличаются от повседневной среды, окружающей большинство россиян, проживающих в европейской части России. В этих регионах не происходит заметная смена контекста и "перезагрузка", которая привлекает туристов в национальных республиках", - отмечают исследователи.

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