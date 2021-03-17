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17.03.2021 09:46
Рубрика: Общество

Составлен рейтинг регионов с лучшим школьным питанием

Текст: Лариса Ионова
Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС

Проект "Шеф в школе" Российского движения школьников представил результаты интернет-опроса детей по поводу качества питания и состояния столовых. Исследование проводилось с 4 февраля по 4 марта в 85 субъектах страны.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Контролировать школьное питание будут по "Индексу несъедаемости"

Школьники ставили оценки по пятибалльной системе - качеству блюд, разнообразию меню, а также интерьеру школьных столовых и уважительности общения сотрудников с детьми. В результате появился рейтинг регионов - "Вкусный топ-10" и "Невкусный топ-10".

В первую тройку вошли: Ростовская область, Кабардино-Балкария, Самарская область. Далее в числе "вкусных" - Вологодская, Амурская области, Республика Крым, Саратовская, Кемеровская области, Санкт-Петербург и Республика Мордовия.

Ребята не только ставили оценки, но и добавляли свои комментарии.

"Самая лучшая столовая! Побывала я во многих, но именно тут самые добрые, чуткие и отзывчивые повара", - написала 14-летняя школьница Яна из Ростовской области.

"В моей столовой относительно недавно был сделан ремонт, поэтому интерьер неплохой, мебель новая. У нас готовят очень вкусные и ароматные булочки, цены на основные блюда очень хорошие и практически всегда вкусно. Подают как завтраки, так и обеды", - отметила 15-летняя Дарья из Республики Крым.

"В нашей столовой только качественное питание. Продукты всегда свежие. Необычайно приятна в нашей столовой атмосфера тепла и домашнего уюта. На столах всегда есть салфетки, соль. Персонал столовой всегда встречает детей доброжелательными улыбками, - пишет 12-летний Илья из Амурской области.

В число "невкусных" регионов попали: Челябинская область, Тюменская область, Чувашская Республика, Тамбовская область, Красноярский край, Алтайский край, Новосибирская область, Свердловская область, Пензенская область и Удмуртская Республика.

Фото: Кирилл Брага/ РИА Новости
Как изменится питание школьников в 2021 году

Как прокомментировала исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева, Российское движение школьников уже несколько месяцев активно занимается вопросами школьного питания и не только выявляет проблемы, но и помогает их решать: "Важно не допустить скандальных, опасных для здоровья детей ситуаций, сигналы о которых доносятся из разных субъектов, в том числе из Красноярского края. Приглашаем региональные власти к диалогу, готовы по возможности посетить тот или иной регион и помочь перезагрузить питание в школах с учетом мнения детей и экспертов, как сделали это совсем недавно в Мурманской области, где к нашим предложениям прислушался глава региона".

В регионах Общество Общество Здоровье Общество Образование Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Средняя Волга СКФО Кабардино-Балкария ЮФО Ростовская область ПФО Самарская область

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