Ленобласть по лизингу получает белорусскую технику

Дороги Ленинградской области теперь будут обслуживать и ремонтировать белорусские МАЗы. Почти три десятка новых машин приступили к работе в районных ДРСУ.

На трассы Волховского района отправились девять машин, шесть получили дорожники Ломоносовского и Гатчинского районов, по четыре - в Волосовском, Кингисеппском, Лужском и Сланцевском районах. В один из самых отдаленных районов - Лодейнопольский - отправился один МАЗ. Но там общая протяженность всех автодорог не превышает 500 километров, в то время как во Всеволожском районе - более 1,7 тысячи километров.

- Белорусская техника предоставляется государственным дорожным предприятиям (ДРСУ) по договорам лизинга, - рассказали в областном правительстве. - Комбинированные машины многофункциональны: зимой они будут использоваться для очистки и обработки покрытия, а летом - для перевозки материалов.

Сейчас партнеры готовят Перечень потенциальных объемов грузовой, пассажирской, дорожной и сельскохозяйственной техники, планируемых к приобретению субъектами хозяйствования Ленинградской области в 2021-2023 годах. Кроме того, Беларусь готова помогать в реализации региональной программы "Чистая вода" и может предложить для этого станции очистки разнообразного размера и производительности: от небольших контейнеров до модульных зданий.