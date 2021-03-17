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17.03.2021 14:10
Рубрика: Культура

Молодежный театр на Фонтанке проведет концерт "Ночь в театре"

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
27 марта - День театра. Как этот праздник отметит Молодежный театр на Фонтанке?
Фото: Екатерина Текшина / Молодежный театр на Фонтанке Фото: Екатерина Текшина / Молодежный театр на Фонтанке
Фото: Екатерина Текшина / Молодежный театр на Фонтанке

Вечером на Большой сцене сыграют французскую комедию "Школа налогоплательщиков" в режиссуре Михаила Черняка, на Малой сцене - чеховские "Три сестры", постановку Семена Спивака. А затем молодежкинцы поддержат всемирную традицию отмечать День театра ночной программой. В 23:00 пространство "Четвертой сцены (зрительское фойе Большой сцены) на несколько часов наполнится живой музыкой, песнями, стихами и драматическими монологами в исполнении молодых артистов.

Фото: Пресс-служба театра "Приют комедианта"
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Как сообщает пресс-служба, подобный творческий эксперимент в Молодежном состоится впервые. Зрителей ждет теплая, дружеская встреча в атмосфере театрального кафе. В программе произведения Саши Чёрного, Аркадия Аверченко, Николая Агнивцева, Виктора Драгунского, Евгения Гришковца, зарубежная и русская музыка, танцевальные номера, авторские песни и стихи участников концерта.

В концерте примут участие артисты стажерской группы театра Дарья и Мария Вершинины, Василина Кириллова, Станислав Горелов, Никита Кругляк, Ефим Чайка и преподаватель РГИСИ (кафедра вокала и музыкального воспитания) Светлана Митрофанова. Продолжительность программы - 2 часа.

Акция "В театр - с вешалкой!"

Также театр на Фонтанке объявил о старте акции "В театр - с вешалкой!"

"Театр начинается с вешалки", - фраза, давно ставшая крылатой, известна любому театралу. Вешалок много не бывает! Поэтому Молодежный театр решил обратиться к зрителям с просьбой принести вешалки, которые впоследствии будут использованы в зрительском гардеробе, а также при хранении театральных костюмов.

Какие вешалки можно подарить театру? Деревянные или пластиковые плечики, главное свойство которых - их надежность.

Бокс для вешалок будет установлен в кассе Молодежного театра (здание Большой сцены). Прием будет осуществляться с 20 по 28 марта с 12.00 до 20.00.

Фото: Екатерина Текшина / Молодежный театр на Фонтанке
В регионах Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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