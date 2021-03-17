Новости

В Крыму оценили призыв посла Украины к Берлину "вернуть" полуостров 18:20
Басманный суд арестовал спортивного функционера по делу о мошенничестве 18:11
ВОЗ рекомендовала продолжать вакцинацию препаратом AstraZeneca 18:09
Как московские старшеклассники и студенты знакомятся с военной службой 17:55
Забившего до смерти прохожего в Москве петербуржца отправили в СИЗО 17:52
Комитет Госдумы поддержал проект об увеличении федеральной части списка на выборах 17:48
Краснов: В 2020 году заблокировано 10 тыс. сайтов с противоправным контентом 17:38
Суд в Москве вынес приговор членам экстремистского сообщества 17:37
Прокуроры подали иски о конфискации имущества чиновников в РФ на 74 млрд 17:29
НАТО проведет учения в Черном море 19-29 марта 17:25
Алексей Оверчук обсудил вопросы сотрудничества с Арменией 17:24
Глава ЕК: Решение по вакцине AstraZeneca будет объявлено 18 марта 17:20
Петербург попал в топ-3 самых фотогеничных городов мира 17:07
Путин принял участие в запуске Таласского золоторудного комбината в Киргизии 16:58
Путин поручил Генпрокуратуре серьезно заняться борьбой с коррупцией 16:51
Вратарь сборной РФ и "Краснодара" Сафонов вернулся к тренировкам 16:49
Туристам предложат железнодорожные круизы в Крым 16:48
Посол Украины снова напомнил ФРГ о "моральном долге" 16:37
ФАС начала внеплановые проверки производителей куриного мяса и яиц 16:36
Более 90 процентов бюджетных мест получат региональные вузы 16:36
Краснов: По нацпроектам предотвращены картельные сговоры на 7 млрд рублей 16:35
Уголовное дело на певца Тиму Белорусских передано в суд 16:29
Участок "оранжевой" линии метро закроют на две недели 16:09
Вяльбе сравнила невесту лыжника Большунова с женой декабриста 15:57
Путин потребовал пресечь вывод из РФ цифровых финансовых активов 15:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Авиасалон МАКС пройдет в Жуковском с 20 по 25 июля
Авиасалон МАКС пройдет в Жуковском с 20 по 25 июля
17.03.2021 17:07
Рубрика: Общество

Петербург попал в топ-3 самых фотогеничных городов мира

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Санкт-Петербург занял второе место среди привлекательных для фотографирования городов планеты, уступив первенство лишь Барселоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервис OneTwoTrip.

Фото: Сергей Николаев/РГ
Что ждет туристов, которые проедут по следам Александра Невского

Выяснилось, что запечатлевать моменты отдыха на камеру склонны 89,3 процента опрошенных. 7,4 процента наших туристов привезли фото из Барселоны, ставшей первой в рейтинге фотогеничности городов. Петербург же получил 6,7 процента голосов. На третьем месте оказалась Прага (6 процентов голосов).

Высокие результаты в рейтинге показали Рим, Париж, Лиссабон, Пхукет, Стамбул, Лондон, Нью-Йорк, Венеция и Рио-де-Жанейро. В список популярных попал еще один российский город - Сочи.

Стоит отметить, что только 17,8 процента российских путешественников берут с собой на отдых фотоаппарат. Все остальные довольствуются гаджетами. И только чуть более четверти опрошенных распечатывают фотографии. Впрочем, в соцсетях удачными кадрами с поездок делится 91 процент респондентов.

В регионах Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Развитие туризма в России

Главное сегодня

Путин поручил решить проблему необоснованного роста тарифов ЖКХ
В Евросоюзе назвали российский "Спутник V" хорошим препаратом
Германия попыталась отговорить США от санкций против "Северного потока-2"
МИД РФ выразил протест в связи с инцидентом в Киеве
Глава ЕК: Решение по вакцине AstraZeneca будет объявлено 18 марта
Как будут начисляться выплаты на детей от 3 до 7 лет
В ВОЗ спрогнозировали победу над пандемией коронавируса в 2022 году