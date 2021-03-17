Петербург попал в топ-3 самых фотогеничных городов мира

Санкт-Петербург занял второе место среди привлекательных для фотографирования городов планеты, уступив первенство лишь Барселоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервис OneTwoTrip.

Выяснилось, что запечатлевать моменты отдыха на камеру склонны 89,3 процента опрошенных. 7,4 процента наших туристов привезли фото из Барселоны, ставшей первой в рейтинге фотогеничности городов. Петербург же получил 6,7 процента голосов. На третьем месте оказалась Прага (6 процентов голосов).

Высокие результаты в рейтинге показали Рим, Париж, Лиссабон, Пхукет, Стамбул, Лондон, Нью-Йорк, Венеция и Рио-де-Жанейро. В список популярных попал еще один российский город - Сочи.

Стоит отметить, что только 17,8 процента российских путешественников берут с собой на отдых фотоаппарат. Все остальные довольствуются гаджетами. И только чуть более четверти опрошенных распечатывают фотографии. Впрочем, в соцсетях удачными кадрами с поездок делится 91 процент респондентов.