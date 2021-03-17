Анастасию Садриеву в Новгородской области знают многие. Она работает старшим помощником руководителя Следственного комитета региона по связям со СМИ, часто выступает по телевидению, рассказывает о самых резонансных преступлениях. На службу в органы Анастасию привела трагедия - ее отец был расстрелян киллерами. Убийц по горячим следам не нашли. Насте тогда было 16 лет, но она твердо решила, что станет юристом и пойдет в правоохранительную систему. Спустя 23 года дело сдвинулось с мертвой точки, в следствии с уверенностью говорят: оба убийцы установлены.

Анастасия Садриева: Я решила: стану юристом, чтобы не допускать такого, что случилось с моей семьей. Фото: Архив Анастасии Садриевой

Фото нового формата

В середине 90-х в Великом Новгороде, как и по всей стране, было неспокойно. В каждом квартале были темные люди, которые называли себя "смотрящими", посиделки в кафе часто заканчивались стрельбой, и даже школьные драки проходили "по понятиям". Город менялся: все больше людей уходило с предприятий в бизнес.

Александр Садриев был из той когорты предпринимателей новой волны, кто отказался от инженерной карьеры ради выживания своей семьи. Он открыл первый в городе фотосалон. Магазин располагался на Большой Санкт-Петербургской улице, в самом центре Великого Новгорода. Дела шли в гору, и со временем Садриев открыл вторую точку в одном из новгородских торговых центров.

Олигархом Александр не был, скорее - крепким середнячком. Он обеспечивал пару дюжин рабочих мест, платил налоги. Садриев был на виду: печатать у него фотографии приходили чиновники, милиционеры, артисты.

Никто и представить не мог, что 14 марта 1997 года предпринимателя расстреляют в подъезде собственного дома. Преступление прогремело на всю область.

Бывший боксер на героине

- В тот день мы с мамой были дома. Вдруг зазвонил телефон. Мама взяла трубку и закричала, - вспоминает Анастасия.

Из сбивчивого рассказа матери она поняла, что отец выходил из лифта. Вдруг в него начали стрелять. Отец погиб на месте. Убийцы убежали.

Мама все время плакала, Настя старалась сохранять спокойствие, но как сдержаться, когда происходит такое. На следующий день за девушкой зашли друзья, вытащили погулять, чтобы хоть как-то отвлечься.

- Мы шли по улице, была очень неприятная погода, дождь, небо такое низкое, и тут подошел он...

Пока следствие не указывает его имени. Назовем его М.

Этого М. Анастасия знала с детства, он был старше нее на год. Простой парнишка, занимался боксом, неплохо разбирался в технике. В последнее время начал встречаться с Настиной подругой, часто заходил и к Садриевым поболтать.

- В тот день М. очень странно себя вел. Тогда я подумала, что он напился, уже потом узнала, что его подсадили на героин и он в тот день был под наркотиками, - продолжает Анастасия. - Он подошел ко мне и сказал так спокойно: "У тебя убили отца? Мы сделали это!"

Девушка сказала ему, что сейчас не лучшее время для таких шуток, и ушла.

- Тогда я решила, что это был бред человека в состоянии измененного сознания, - вспоминает Анастасия.

Спустя несколько месяцев после убийства Настя пришла домой и увидела, что мама опять плачет, а в квартире работают сотрудники полиции. Оказалось, что Садриевых обокрали. Вынесли деньги, технику, все ценное. Это преступление раскрыли быстро: квартиру обнес тот самый М. с компанией друзей. К этому моменту он уже забыл о спорте и плотно сидел на игле. С подругой Анастасии он тоже уже не встречался.

Садриева потом часто вспоминала тот разговор на улице, вновь и вновь прокручивала в голове встречу с М. на следующий день после убийства отца. Годы спустя начала склоняться к мнению, что он тогда сказал правду, что он приходил к ней домой не просто так, а для того, чтобы больше узнать об отце, его маршрутах, привычках...

Александра Садриева убили потому,что он не хотел платить за "крышу". Фото: Архив Анастасии Садриевой.

Вместе с опергруппой

Вообще-то Анастасия мечтала стать переводчиком, планировала поступить на факультет иностранных языков. Но после расстрела отца все изменилось: девушка поняла, что должна работать в органах.

Это только в голливудских фильмах главный герой выбирает службу в правоохранительной системе, чтобы найти убийц своих близких. Но в реальной жизни такой сценарий невозможен.

- В расследовании не может участвовать заинтересованное лицо. Это противоречит базовым принципам любого ведомства, - говорит Анастасия. - Я это знала изначально, но решила: стану юристом, чтобы не допускать такого, что случилось со мной, с моей семьей...

Об этом нечасто говорят, но жизнь людей, которые потеряли близких в результате преступления, превращается в ад. Страх, что кто-то придет и все разрушит, с годами не притупляется. Анастасия с горечью признается: ее мама до сих пор живет в этом страхе, не может забыть. Для себя же девушка определила: бояться не будет, будет бороться.

Анастасия поступила на юридический факультет Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. Уже на втором курсе она впервые появилась на пороге городской прокуратуры, попросилась в общественные помощники.

- Тогда еще следствием занималась прокуратура. Меня прикрепили к следователю. Я стала ему помогать: отвозила документы, стенографировала показания, часто нужно было выезжать на происшествия.

На пятом курсе Анастасии предложили работу. В город Холм в 200 километрах от Великого Новгорода требовался помощник прокурора. Там она проработала пять лет, дослужилась до заместителя прокурора Холмского района.

В маленьком городе жизнь течет неспешно и тихо. Но только не для полиции и прокуратуры. Бытовые убийства, разбои, криминальные разборки - все это было и здесь. Анастасия выезжала на места преступлений, до боли в глазах изучала тома надзорных дел, проверяя, все ли было сделано для установления обстоятельств. В служебную квартиру, куда ее поселили, она часто возвращалась глубоко за полночь. Надо было еще протопить печку, сходить за водой к колонке... А утром Садриева снова была на работе, вела приемы, изучала документы.

В 2007 году Анастасию перевели в Великий Новгород. Потом произошла реорганизация - за прокуратурой закрепили надзорную деятельность, а расследованием преступлений стал заниматься Следственный комитет - и Садриева ушла туда. В 2014-м ей предложили стать помощником руководителя регионального СК по связям со СМИ.

Преступления прошлого

В Следственном комитете есть отдел по расследованию преступлений прошлых лет. Здесь поднимают так называемые висяки и спустя десятки лет находят преступников. Конечно, Анастасия мечтала, что рано или поздно очередь дойдет и до дела ее отца.

Весной 2020 года СК по Новгородской области возглавил Николай Супрун. На первых же планерках он обозначил: один из приоритетов - раскрытие преступлений прошлых лет, и распорядился усилить работу в этом направлении. Среди прочих дел на его рабочем столе появились и тома дела об убийстве Александра Садриева.

А в октябре прошлого года Анастасию впервые опросили как потерпевшую - подозреваемых в убийстве нашли.

По версии следствия, М. был соисполнителем убийства. Его, тогда 17-летнего парня, привлекла блатная романтика, и он сдружился с 39-летним мужчиной, назовем его Л., который "решал вопросы" в интересах местного преступного авторитета. Он решил, что Садриев должен платить за "крышевание" бизнеса, но предприниматель отказался. Тогда криминальный авторитет нашел Л. и велел ему убить предпринимателя. В течение трех недель М. и Л. следили за Садриевым, а 14 марта 1997 года выполнили "заказ".

19 лет Л. провел в местах лишения свободы. Его осудили за неудавшуюся попытку убийства другого бизнесмена. Он освободился лишь два года назад, но сейчас вновь арестован, уже по делу Александра Садриева. Л. предъявленных ему обвинений не признает.

М. сотрудничает со следствием. Он также большую часть сознательной жизни провел в колониях. Последний его срок - десять лет за продажу наркотиков.

Предполагаемого заказчика преступления наказала жизнь - в 1998 году его расстреляли в ходе криминальной разборки.

Так как М. признался в убийстве, то его дело рассматривается в особом порядке. Материалы уже переданы в суд, скоро начнутся заседания. Через несколько месяцев до суда должно дойти и дело второго исполнителя.

P. S.

Анастасия Садриева продолжает службу в региональном СК. По работе она часто бывает в школах, вузах, рассказывает о том, как устроена правоохранительная система. Один из главных принципов, о которых всегда говорят на таких встречах, - это неотвратимость наказания.

- Сейчас я на своем примере могу сказать, что сколько бы ни прошло лет, надежда раскрыть преступление есть всегда, - говорит Анастасия.