В Санкт-Петербурге от коронавируса привито более 305 тысяч человек, полный курс вакцинации из двух доз прошли 195 тысяч. Однако этого недостаточно для формирования коллективного иммунитета.

- Вторая волна эпидемии стихает, но медленно и нестабильно. Единственным надежным способом не допустить нового роста заболеваемости остается массовая вакцинация. Пока объем и темпы вакцинации еще недостаточны для формирования в Петербурге надежной иммунной прослойки, - констатируют в Смольном.

По данным вице-губернатора Олега Эргашева, для коллективного иммунитета необходимо, чтобы прививку сделали 1,2 миллиона петербуржцев. Ожидается, что эта цель будет достигнута к началу августа.

Сделать прививку от коронавируса можно в поликлиниках по всему Петербургу. Кроме того, пункты вакцинации работают в некоторых торговых центрах. Еще один открылся на стадионе "Газпром Арена", на третьем этаже трибуны C - он будет работать на всех домашних матчах "Зенита". Вакцина "Спутник V" доступна болельщикам старше 18 лет, достаточно иметь паспорт и СНИЛС.

Тех, кто весной имеет обыкновение переезжать на дачи, петербургские власти призывают не ждать и вакцинироваться уже сейчас. Прививочный цикл составляет 21 день, то есть как раз к наступлению тепла можно будет обезопасить себя от инфекции. Скорее всего, возможность вакцинироваться летом будет и у дачников: обсуждается организация выездов прививочных мобильных бригад, но очевидно, что в городе для этого условия лучше.

- Вакцинированный человек не только защищает себя от заражения или тяжелого протекания инфекции, но и не становится переносчиком вируса, не заражает окружающих, в том числе пожилых и страдающих хроническими заболеваниями, - подчеркивают в комитете по здравоохранению. - У лиц из групп риска заражение вирусом может вызвать серьезные последствия для жизни и здоровья.

На заметку

Вся информация, касающаяся борьбы с коронавирусом в Санкт-Петербурге, включая полный перечень пунктов вакцинации, сосредоточена на странице Смольного.

Личный опыт

Сотрудники "Российской газеты" тоже прививаются от COVID-19. Вот что рассказывает о своем опыте вакцинации Ульяна Вылегжанина, корреспондент из Калининградской области:

- У меня целый букет хронических заболеваний, из-за которых коронавируса я боюсь даже больше, чем огня. Поэтому прививаться пошла в первых рядах, в начале февраля. В поликлинику моего района (а я живу в небольшом городке Зеленоградске в 30 километрах от Калининграда) вакцину тогда еще не завезли. Поехала в соседний райцентр Полесск. Благо в нашем регионе записаться на вакцинацию можно в любой прививочный пункт - независимо от адреса регистрации и поликлиники, к которой ты прикреплен.

После первой прививки у меня примерно сутки болели мышцы, как бывает при ОРВИ. Температура при этом не повышалась, никаких других побочных эффектов не было. Практически сразу после второй прививки упало давление. Через несколько часов оно нормализовалось, вновь заболели мышцы. Все неприятные ощущения, как и после первой прививки, прошли через сутки.

Мне 31 год, и во многих источниках я читала, что люди моего возраста переносят вакцинацию тяжелее, чем, к примеру, поколение наших родителей. Но у меня все прошло достаточно гладко. У мужа была аллергия, у подруги - резь в глазах, но и у них через пару дней все симптомы исчезли. Через неделю пойду делать тест на антитела - надеюсь, они образуются в достаточном количестве.