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17.03.2021 11:14

С "РГ" теплее

После обращения в редакцию к жителям Пушкина вернулось отопление
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 55(8406)
Жители одного из домов в Пушкине больше двух недель сидели без тепла. После обращения в редакцию "РГ" трубу - виновницу ситуации - починили в тот же день. "Совпадение? Не думаю", - хочется повторить вслед за известным телеведущим.

Отопление в одном из подъездов дома 25 по улице Красной Звезды в Пушкине отключили 23 февраля - вот такой получился подарок к празднику. Как рассказала жительница пятого этажа 80-летняя Любовь Виноградова, в комнате ее квартиры вдруг начала протекать батарея. Пожилая женщина живет одна, помочь было некому, и она вызвала аварийную службу. А бригада, недолго думая, перекрыла весь стояк. Кардинальное решение затронуло жильцов пяти квартир, в том числе семью с двумя маленькими детьми и жительницу блокадного Ленинграда, то есть тоже очень пожилого человека.

Почему проверки газового оборудования в Петербурге заканчиваются судами

Справедливости ради отметим, что совсем уж квартиры не промерзали, на кухнях батареи работали. Но в конце февраля в Петербурге столбик термометра по ночам отпускался до минус 15-20 градусов. А в пятиэтажке 1964 года постройки кухни не такие уж и большие, целый день находиться в тесноте семья не может, а спать в неотапливаемых комнатах и вовсе было невыносимо. Любовь Романовна понимала, что мучается не только она сама, но и соседи, и несколько раз ходила к сантехникам управляющей компании "ЖКС N 1 Пушкинского района".

- Мне сказали, что труб нет, поэтому отремонтировать невозможно, - рассказала она корреспонденту "РГ". - Но неужели в такой богатой стране нет куска трубы, чтобы людям не сидеть в холоде?

В тот же день районные чиновники помогли устранить проблему

Ответ на этот вопрос нашелся сразу после того, как редакция обратилась в администрацию Пушкинского района с просьбой проверить ситуацию. В тот же день чиновники сообщили, что проблема устранена и причин жаловаться нет. А потом инициатор разбирательства рассказала, что к ней позвонили и пришли сразу после того, как она попросила газету о помощи.

Правда, отмечает Любовь Романовна, после замены трубы стена комнаты теперь мокнет. Однако это может быть как следствием недавнего некачественного ремонта, так и нарушением гидроизоляции старого дома. В ситуации теперь будет разбираться управляющая компания. Вчера, когда номер "РГ" готовился к печати, к Виноградовой должен был прийти начальник строительного отдела.

Остается пока нерешенной и еще одна проблема - давняя проблема с кровлей. В квартире Виноградовой и еще трех жильцов пятого этажа некоторое время назад протекла крыша, акт протечек зафиксирован, однако о ремонте в УК не заговаривают.?

Тем временем

В Петербурге внедряют новую технологию, которая предотвращает образование наледи на крышах. При капитальном ремонте кровли оборудуют так называемый теплый чердак, когда между кровлей и основанием крыши формируется "продух", который не дает кровле нагреваться. Еще один вариант - греющий кабель. В основном, эту технологию используют в старых домах с крышами сложной конфигурации. Сейчас она используется на 143 зданиях.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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