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17.03.2021 19:33
Рубрика: Культура

Танец за кулисами

Премьер Мариинского театра показал фотоработы
Текст: Мария Голубкова ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 57(8408)
В Петербурге открылась первая персональная фотовыставка премьера Мариинского театра Ксандера Париша LIFE IN RUSSIAN BALLET ("Жизнь в русском балете"). Около 40 работ, выставленных в Art Square Gallery (одной из арт-галерей Северной столицы), дают зрителю возможность заглянуть за кулисы одного из самых известнейших театров мира.
Фотографии Ксандера Париша — это проникновение в самую душу Мариинского театра. Фото: Сергей Николаев Фотографии Ксандера Париша — это проникновение в самую душу Мариинского театра. Фото: Сергей Николаев
Фотографии Ксандера Париша — это проникновение в самую душу Мариинского театра. Фото: Сергей Николаев

Десять лет, как Ксандер Париш оставил труппу Королевского балета Великобритании ради работы в России. Теперь он изнутри наблюдает за жизнью Мариинского театра и фиксирует происходящее на черно-белую пленку. Сам Ксандер рассказывает, что начал фотографировать практически случайно, после того как получил фотокамеру в подарок.

Максимов: На сцене Большого театра - люди, живущие в музыке и музыкой

Для нашего времени необычно, но работает он без применения цифровых технологий. Снимки, сделанные в условиях недостатка света и с использованием высокочувствительной фотопленки, получаются чуть зернеными и как будто более выпуклыми. Монохромная печать позволяет сосредоточиться на композиции изображения, не отвлекаясь на яркость театральных костюмов. Сам автор говорит, что для него это связь времен, проникновение в душу Мариинского театра: "Черно-белые фото - это как будто я работаю в прошлом веке".

Место для выставки исторически тесно связано с балетом. Art Square Gallery занимает помещения квартиры, в которой жила знаменитая Анна Павлова. Здесь даже есть небольшая мемориальная комната в ее честь. Дорожные сундуки напоминают о том, как много Павлова гастролировала, кучка из небрежно брошенных пуантов на полу - о том, что она снашивала по две тысячи пар балетных туфель в год. Выставку работ Ксандера Париша кураторы разместили так, что Диана Вишнева, Мэй Нагахиса, Саломея Фигейредо де Сантана как будто заглядывают в гости к знаменитой предшественнице.

Среди работ Ксандера - множество портретов, но есть и репортажные фотографии: в ожидании выхода на сцену и на самой сцене, из гримерок и с репетиций. Обязательно в костюмах, чтобы магия театра сохранялась, но была максимально настоящей, живой.

- Если за кулисы приходят посторонние, артисты все равно немного напрягаются и немного позируют, - поясняет арт-директор галереи Артем Магалашвили, - а при коллеге они вели себя максимально естественно, и снимки получились очень искренними.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Концепцию выставки разрабатывали кураторы галереи, но отбирал работы фотограф сам.

- Это было очень, очень сложно! Потому что у меня много любимых фото, здесь только один процент, наверное, - рассказал он. - Я распечатал довольно много фото, разложил их на полу и выбрал те, которые будут хорошо смотреться вместе.

В значительной степени работы Ксандера Париша - документ эпохи, хотя и художественное произведение тоже. Магалашвили отмечает, что они грамотно выстроены с точки зрения композиции, хотя танцор никогда специально не учился фотографии. Ксандер Париш намерен продолжать свою фотолетопись, а выставку "Жизнь в русском балете" теперь хочет показать в Москве.

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