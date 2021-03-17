Сотрудники РНБ каждый день выкладывают новый ролик — образовательный или развлекательный. Фото: TikTok





"Литературный ТикТок"

- Почему "неожиданно"? Мы как раз были уверены в успехе, - говорит генеральный директор РНБ Владимир Гронский. - Все ведь очевидно. Чтобы привлечь молодежь, надо идти туда, где она находится. То есть в соцсети. Включая нелюбимый многими TikTok. Да, там много мусора, зато библиотечная ниша пуста. Мы пришли с новым, необычным контентом - и получили горячий отзыв. Так и должно быть.

Стоит отметить, что к произошедшему косвенно причастна "Российская газета". Однажды гендиректору РНБ пришло письмо от Сергея Кохичко, который ведет образовательное направление в TikTok. В нем была ссылка на публикацию на нашем сайте анонса проекта под названием "Литературный ТикТок". Идея проста и прекрасна: к дням рождения или памяти поэтов и писателей пользователи читают короткий отрывок из произведения. Началось по-петербургски - с Бродского. Потом были Чехов, Достоевский, Пастернак. Сотрудникам РНБ предлагалось присоединиться к проекту. Здесь идеей заинтересовались и решили пойти дальше, создав собственный аккаунт на платформе коротких видеороликов. Почему бы и нет, если есть что показать и что рассказать.

Уже по итогам первой недели количество просмотров перевалило за 330 тысяч (без накруток и ухищрений, подчеркивают в библиотеке), а подписались на канал без малого 30 тысяч человек.

От лубка до инкунабул

"А вы знали, что клип певицы Доры ..Втюрилась.. снимался в зале эстампов Российской национальной библиотеки? Здесь хранятся плакаты, альбомы, гравюры и художественные открытки..."

"Недавно избранный президент США Джо Байден посещал Ленинград с официальным визитом более сорока лет назад. Вот что рассказывает об этом газета ..Смена.. 1979 года..."

"Хотим познакомить вас с двумя первыми российскими атласами. Один - общегеографический, второй - навигационный..."

"Сегодня исполняется 118 лет со дня рождения писателя, поэта, военного корреспондента Сергея Михалкова. И я вам хочу показать очень редкую книгу - это ..Дядя Степа.. который издан в Москве в 1939 году..."

"140 лет назад был убит император Александр II. Передо мной журнал ..Всемирная иллюстрация.. за 1881 год. В нем много рисунков и гравюр, которые посвящены этому трагическому событию. Покажу некоторые из них..."

"Отдел газет РНБ хочет загадать вам загадку. В 1977 году, 7 сентября в ..Литературной газете.. была опубликована рецензия на один очень популярный американский фильм. Статья называлась ..Космические ужасы... Попробуйте угадать, что это за фильм, по синопсису: ..Чудовищный тиран терроризирует нашу галактику. Борьбу с ним ведут герои: некая круглолицая принцесса, деревенский паренек, рыцарь, человек-обезьяна и два робота....."

Кто сказал, что глубокую библиотекарскую мысль сложно уместить в одну минуту? Запросто! Есть даже ролики вовсе без слов. Например, в одном из них под тревожную музыку Войцеха Киляра из фильма Романа Полански зритель вместе с автором бесконечно бежит по десяткам очень разных лестниц библиотеки - живописных, роскошных, изящных, просто старых. "Вы там людей не теряли?" - спрашивают пользователи в комментариях. И получают в ответ рассказ о том, как в 1921 году в РНБ случайно закрыли засидевшуюся субботним вечером писательницу Мариэтту Шагинян. В воскресенье был выходной, поэтому она бродила по пустой и темной библиотеке больше суток, до понедельника. Увлекательных историй за 225 лет существования РНБ накопила немало.

Короткие тиктоковские ролики выходят на странице РНБ ежедневно. Иногда они посвящены какой-то дате, иногда - празднику (например, к Масленице показали рисунки и гравюры из журналов XIX века, иллюстрирующие народные гуляния), иногда - просто чему-то интересному. Заранее не угадать. Говорят, контент-план уже расписан до конца года, а сотрудники разных отделов библиотеки так воодушевились новым форматом, что стоят в очереди, чтобы снять ролик на свою тему. Материала здесь океан - от лубка до инкунабул.

Хочу все знать

- На самом деле ролики в TikTok - это своеобразная реклама, затравка, маленькое окно в огромный библиотечный мир. Мы говорим о чем-то интересном, а в комментариях переадресовываем читателя на другие наши ресурсы, где можно получить больше информации, - объясняет сотрудник пресс-службы РНБ Андрей Тарасов. - У нас немало образовательных ресурсов: хороший канал на Telegram, много познавательных лекций сосредоточено на YouTube. А главная сокровищница - это, конечно, оцифрованные фонды библиотеки, доступ к которым есть на сайте библиотеки. Услышал в TikTok про того же Михалкова, скачал скан старого "Дяди Степы" и прочел вместе с ребенком. Здорово же!

Такой подход действительно работает. Вопросы в духе "где об этом узнать побольше" неизменно появляются под каждым роликом. Библиотекари охотно ориентируют в море информации - собственно, в этом и заключается их главная роль.

Нередко зрители просят показать что-то конкретное. Например, самую старую книгу, хранящуюся в РНБ. Или рассказать, о чем писали в дореволюционных женских журналах. Сотрудники библиотеки обещают, что будут стараться соответствовать всем пожеланиям. В ближайших планах, кстати, рассказ о профессиях (пригодится старшеклассникам, выбирающим вуз). Это тоже можно сделать ненавязчиво и красиво - с уникальными фотографиями и гравюрами, с цитатами из публицистики XIX века.

- Зачем мы это делаем? У нас, безусловно, есть свой корыстный интерес - мы готовим себе будущее, - улыбается Владимир Гронский. - Заботимся о следующем поколении читателей. Взращиваем. Рождаем интерес - к чтению, к истории, к книге, к необъятным возможностям библиотеки. Воспитываем молодежь на исторических и художественных примерах. Своими умными и нравственно ориентированными роликами мы пытаемся переформатировать TikTok, создать в нем новое течение. Думаю, если нашему примеру последуют другие серьезные институты, молодежная соцсеть станет транслировать правильные общечеловеческие ценности. Шестнадцатилетний внук сказал, что получается потрясающе. Я ему верю.

Тем временем

В Российской национальной библиотеке (Санкт-Петербург, Садовая улица, 18) открылась выставка "Кошкин дом РНБ". Она посвящена как котам из литературных произведений, так и внештатным хвостатым хранителям библиотечных фондов.

Да, интеллигентные кошки есть не только в Эрмитаже. При РНБ они жили всегда - ловили мышей и крыс, не давая грызунам пробраться к книжной сокровищнице. Сейчас здесь состоят на службе шесть котов и кошек: Зая, Муся, Масик, Волчонок, Русик и Вася (последний слывет самым лучшим крысоловом). За ними уже много лет ухаживают кладовщицы Валентина Бугакова и Марина Потемина.

Экспозиция приглашает познакомиться с историей бытования домашней кошки сквозь призму средневековых манускриптов, первопечатных европейских книг и редких русскоязычных изданий. Занимательные загадки, басни, фрагменты текстов средневековых ученых и мыслителей рассказывают об истории одомашнивания кошек, культе кошачьих в Древнем Египте, появлении кошек в Древней Греции, Риме и Древней Руси. Выставку дополняют фотоистории внештатных мохнатых сотрудников библиотеки.

- Глазами кошек на нас смотрит вечность, - заключает гендиректор РНБ Владимир Гронский. - Поэтому присутствие этих животных в хранилище вечности совершенно оправданно и необходимо.

Фото: Архив РНБ

Про отзывы

Отзывы к роликам TikTok РНБ - это отдельный жанр.

"Библиотекарь шарит... Сразу видно, четкий пацик, Пушкину респект". В РНБ не теряются - отвечают на том же языке и понимают, что это тоже признание. Может быть, даже более ценное, чем от интеллигенции. Впрочем, чаще зрители просто радуются новому интересному контенту.

"О, в ТикТок заходят умные и серьезные люди. Хороший знак".

"Мурашки побежали! Отличная идея!"

"Сколько молодежи работает в библиотеке! Мои стереотипы о пыльных бабушках разбиты".

"В свои 22 я вообще впервые узнал о вас тут. Надо будет зайти".

"Как хорошо! Оставьте меня на этой стороне ТикТока".