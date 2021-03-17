Российская теннисистка Маргарита Гаспарян вышла во второй круг турнира WTA-500 в Санкт-Петербурге. Причем в стартовом матче она выбила из дальнейшей борьбы чемпионку 2017 года и финалистку 2018 года француженку Кристину Младенович. Так что в Питере точно будет новая победительница. Пока дважды подряд трофей удавалось увезти только нидерландской теннисистке Кики Бертенс.

Гаспарян, которая занимает 126-ю строчку в рейтинге WTA, обыграла Младенович (55-е место) - 6:7 (1:7), 6:1, 6:1. Несмотря на упущенный тай-брейк первого сета, россиянка смогла дожать соперницу и взять две следующих партии с разгромным счетом.

- У меня были шансы в первом сете, даже очень много шансов, но, к сожалению, я ими не воспользовалась. Я рада, что сумела вернуться в игру и не сдалась. Я продолжила бороться и в итоге моих сил хватило еще на два сета, - приводит слова Гаспарян пресс-служба турнира. - Мы не так давно встречались в Лионе, но тогда я играла в не самый лучший свой теннис. Я совсем не боролась и пыталась как можно быстрее закончить розыгрыш. Сегодня я поставила себе задачу бороться за каждый мяч. Мы также обсуждали какие-то тактические моменты, и у меня получилось.

Стартовый раунд в Санкт-Петербурге также прошла Анастасия Павлюченкова, которая со счетом 6:4, 6:4 одолела представительницу Турции Каглу Буюкаксай. А Дарья Касаткина обыграла датчанку Клару Таусон - 6:4, 7:6 (7:0). Напомним, что экс-первая ракетка России улучшила свои позиции в рейтинге (сейчас Даша 61-я ракетка мира - Прим. "РГ"), взяв в начале сезона титул в Мельбурне. Тот турнир был не самой высокой категории - WTA250, но заряд положительных эмоций и уверенности Касаткина получила.

- Этот успех для меня очень важен. Последние два месяца и даже больше у меня были проблемы, я старалась найти свою игру, поэтому я очень рада, что выиграла турнир, - отметила Касаткина на пресс-конференции. - Теннис такая интересная игра, у нас такой календарь, что ты можешь выиграть один турнир, а через два дня приезжаешь на другой турнир и можешь проиграть в первом же круге. Эмоции от победы проходят достаточно быстро, эйфория быстро проходит, поэтому я сейчас в ровном состоянии. Но, конечно же, уверенность от выигранного турнира никуда не пропадает, что очень помогает.