В каких регионах дачи выросли в цене

Самый высокий ценник на загородные дома - в Вологодской области. С марта прошлого года дачи здесь подорожали на 27,8 процента, подсчитали аналитики федерального портала "Мир квартир". Совсем немного отстают в цене дачные дома в Липецкой (+25,7 процента), Рязанской (+23,9 процента), Калининградской (22,4 процента) областях и Ингушетии (21,8 процента).

В целом же загородная недвижимость заметно подорожала почти во всех регионах. Аналитики "Мир квартир", проанализировав цены на сезонные загородные дома в 82 областях, краях и республиках страны, выяснили, что ценник предложения вырос в 78 субъектах РФ. В среднем по стране дачи подорожали на 11,5%.

"В прошлом году спрос на загородную недвижимость сильно вырос из-за карантинных мер, поэтому цены так подскочили, - говорит Павел Луценко, генеральный директор федерального портала "Мир квартир". Этой весной мы ожидаем обычный сезонный всплеск спроса относительно зимних месяцев. Цены, вероятно, еще подрастут, так как частично на загородный рынок переключается спрос с рынка квартирного, где ценники за год увеличились радикально. Сейчас люди ищут, во что вложить деньги, и некоторым именно дача кажется доступным и правильным вариантом. Кроме того, часть дачного сегмента подпадает под условия для сельской ипотеки и ипотеки на деревянные дома. Это также может поднять и спрос, и цены".