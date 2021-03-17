В Калининграде открылся центр подготовки хоккеистов

На стадионе "Калининград", построенном к чемпионату мира по футболу 2018 года, открылся центр подготовки хоккеистов. Помещение площадью почти пятьсот квадратных метров оснастили оборудованием, которое помогает юным спортсменам тренировать силу, скорость, точность и реакцию владения клюшкой. Деньги на эти цели Калининградская область получила в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни".

Полтора десятка электронных установок и классических силовых тренажеров смонтировали в одном из бывших технических подтрибунных помещений арены. Часть пространства покрыли пластиковыми панелями, имитирующими лед. Это позволяет отрабатывать элементы ведения шайбы, не используя коньки. Кроме того, администрация стадиона оборудовала раздевалки и душевые, системы отопления и вентиляции.

- Здесь будут тренироваться воспитанники отделения хоккея, есть потенциал и для тренировок по шорт-треку, - рассказал директор региональной спортивной школы по зимним видам спорта Николай Мухин. - Расписание уже сформировано, и мы рассчитываем, что "сухая" подготовка займет не менее 30 процентов тренировочного времени наших воспитанников. Это первый в регионе государственный тренировочный комплекс такого уровня.

Федеральный проект "Спорт - норма жизни", включенный в нацпроект "Демография", стартовал 1 января 2019 года. Его амбассадором в Калининградской области стала Наталья Ищенко - областной министр спорта и пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию. Благодаря подпрограмме "Развитие хоккея" самый западный российский регион получил комплект оборудования на сумму около двадцати пяти миллионов рублей.

- Большая часть инвентаря, в том числе электрическая ледозаливочная машина и устройство для шлифовки льда, уже функционирует в комплексе региональной дирекции спортсооружений. А часть оборудования мы передали крупнейшей арене регионального спорта - стадиону "Калининград", - пояснила Наталья Ищенко. - В текущем году аналогичный по стоимости и качеству комплект оборудования должен поступить также в спорткомплекс города Гусева.

Кстати

Хоккеисты - не единственные представители спортивных школ, для которых оборудовали тренировочные площадки на территории стадиона "Калининград". Здесь уже занимаются лучники, акробаты, гребцы, велоспортсмены. К примеру, зимний зал для стрельбы из лука позволяет спорт-

сменам комфортно работать на расстоянии 18 метров от щита с мишенью. А площадка под стадионным стилобатом защищена от осадков, там удобно стрелять по международному стандарту с 50 метров.