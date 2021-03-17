В Калининграде открылся центр подготовки хоккеистов

Новости

На платформе "Смотрим" появились фильмы, доступ к которым ограничил YouTube 15:17
В Тульской области семья погибла от отравления газом 15:16
Москвичи обсудят благоустройство Крутицкой набережной 15:15
Дело о резонансном убийстве кемеровской студентки вернули прокурору 15:10
Силуанов рассказал о новых правилах инвестирования из ФНБ 15:07
Путин поручил решить проблему необоснованного роста тарифов на ЖКХ 15:01
В Челябинске завели дело о хищении 16,5 млн рублей при ремонте театра 14:59
Путин поручил Генпрокуратуре продолжать следить за рынком труда 14:57
Курс доллара поднялся до 74 рублей на фоне заявлений Байдена 14:57
Матвиенко поддержала предложение о запрете неперерабатываемого пластика 14:42
Украина планирует продать 25 тюрем с аукциона 14:15
В каких регионах дачи выросли в цене 14:07
Хардкорный Ургант: на Первом канале остроумно спародировали Найшуллера 14:01
Фрегат НАТО зашел в Черное море 13:56
В Петербурге задержали мужчину за истязание жены и троих детей 13:47
Санавиация доставила в больницу пострадавших в ДТП в Подмосковье 13:45
Премьер Беларуси заявил о поддержке всех форм обучения талантливой молодежи 13:45
В СФ предложили включить соревнования по стрельбе в программу дней субъектов 13:43
В пандемию погибли двадцать шесть сотрудников Эрмитажа 13:42
Песков назвал малопредсказуемыми санкционные действия оппонентов России 13:32
Решение о снижении платы за обучение в вузах примут в апреле 13:29
Ольга Любимова: "Евровидение" не имеет отношения к культуре 13:26
Глава Калмыкии возглавил Федерацию кикбоксинга России 13:25
Сгоревший памятник в Татарстане по документам был огнеупорным 13:19
Матчи 23-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Юрии Шикунове 13:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
17.03.2021 14:40
Рубрика: Спорт

В Калининграде открылся центр подготовки хоккеистов

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 56(8407)
На стадионе "Калининград", построенном к чемпионату мира по футболу 2018 года, открылся центр подготовки хоккеистов. Помещение площадью почти пятьсот квадратных метров оснастили оборудованием, которое помогает юным спортсменам тренировать силу, скорость, точность и реакцию владения клюшкой. Деньги на эти цели Калининградская область получила в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни".

Полтора десятка электронных установок и классических силовых тренажеров смонтировали в одном из бывших технических подтрибунных помещений арены. Часть пространства покрыли пластиковыми панелями, имитирующими лед. Это позволяет отрабатывать элементы ведения шайбы, не используя коньки. Кроме того, администрация стадиона оборудовала раздевалки и душевые, системы отопления и вентиляции.

Фото: Евгений Козырев
На льду Байкала состоялся хоккейный матч

- Здесь будут тренироваться воспитанники отделения хоккея, есть потенциал и для тренировок по шорт-треку, - рассказал директор региональной спортивной школы по зимним видам спорта Николай Мухин. - Расписание уже сформировано, и мы рассчитываем, что "сухая" подготовка займет не менее 30 процентов тренировочного времени наших воспитанников. Это первый в регионе государственный тренировочный комплекс такого уровня.

Федеральный проект "Спорт - норма жизни", включенный в нацпроект "Демография", стартовал 1 января 2019 года. Его амбассадором в Калининградской области стала Наталья Ищенко - областной министр спорта и пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию. Благодаря подпрограмме "Развитие хоккея" самый западный российский регион получил комплект оборудования на сумму около двадцати пяти миллионов рублей.

- Большая часть инвентаря, в том числе электрическая ледозаливочная машина и устройство для шлифовки льда, уже функционирует в комплексе региональной дирекции спортсооружений. А часть оборудования мы передали крупнейшей арене регионального спорта - стадиону "Калининград", - пояснила Наталья Ищенко. - В текущем году аналогичный по стоимости и качеству комплект оборудования должен поступить также в спорткомплекс города Гусева.

Кстати

Хоккеисты - не единственные представители спортивных школ, для которых оборудовали тренировочные площадки на территории стадиона "Калининград". Здесь уже занимаются лучники, акробаты, гребцы, велоспортсмены. К примеру, зимний зал для стрельбы из лука позволяет спорт-

сменам комфортно работать на расстоянии 18 метров от щита с мишенью. А площадка под стадионным стилобатом защищена от осадков, там удобно стрелять по международному стандарту с 50 метров.

В регионах Спорт Виды спорта Зимний спорт Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград

Главное сегодня

Песков назвал малопредсказуемыми санкционные действия оппонентов России
МИД РФ выразил протест в связи с инцидентом в Киеве
Минэнерго: Предпосылок для повторения топливного кризиса нет
"Северный поток-2" в датских водах продолжат строить в конце марта
Косачев избран вице-спикером Совфеда
Дзюба вернется в сборную России капитаном
Роналду может покинуть "Ювентус" летом