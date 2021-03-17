Уроки проходят на платформе Zoоm. Темы ближайших лекций связаны с пенсионным обеспечением граждан, налоговыми вычетами, получением услуг в МФЦ, безопасным использованием банковских карт. Слушатели могут не только присутствовать на онлайн-мероприятиях, но и задавать экспертам вопросы.

Кроме того, каждую среду практикующий инвестор Дмитрий Фирсов ведет прямые эфиры в официальной группе региональной программы по финансовой грамотности в соцсети. Он рассказывает о том, что такое портфельные инвестиции и индивидуальные инвестиционные счета, знакомит с азами инвестирования в акции и облигации.

Мероприятия организовал центр финансовой грамотности. По словам заместителя министра финансов региона Анатолия Горкина, при утверждении образовательной программы учитывались пожелания граждан.

- Для новичков работает "Школа финансовой грамотности", где юристы и финансовые консультанты знакомят слушателей с основами финансовой грамотности. Для граждан, продвинутых в вопросах накопления и сбережения, проходят занятия об основах инвестирования, - отметил Анатолий Горкин.