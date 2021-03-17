В Ленобласти учителя физики задержали за домогательства к ученикам

Во Всеволожском районе Ленинградской области задержан учитель физики, которого подозревают в том, что он приставал к своим ученикам.

Как сообщают в Следственном комитете по Ленинградской области, педагогу вменяются насильственные действия сексуального характера в отношении детей, а также развратные действия. Пострадавшим еще не исполнилось 14 лет.

По предварительным данным, 60-летний педагог приставал к детям не в школе, а дома, во время дополнительных занятий - учитель подрабатывал репетиторством.

В ближайшее время физику изберут меру пресечения. В СК по Ленобласти не скрывают, что ведомство будет ходатайствовать об аресте педагога.