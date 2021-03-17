В Мурманске начинается реновация одного из самых ветхих городских районов - Больничного городка, который получил это название из-за близости Мурманской областной клинической больницы.

Он состоит в основном их двухэтажных деревянных или каменных домов постройки 1940-1960-х годов. Там предстоит расселить 98 зданий, из которых аварийными признаны уже 76. На их месте будет построено 200 тысяч квадратных метров современного жилья, в котором в перспективе поселятся около четырех тысяч семей.

- Эти дома планировали снести еще пять лет назад, к столетию Мурманска, - говорит губернатор Мурманской области Андрей Чибис. - Наша задача - воплотить этот проект в жизнь.

Руководители градостроительного института пространственного моделирования городов "Гипрогорпроект" представили эскизы обновленного Больничного городка. Предполагается сохранить школу на улице Чехова, за ней будет построен стадион, а рядом - крытый паркинг.

Новые жилые дома будут разных цветов и разной высоты - от трех до 14 этажей. Чтобы освободить для них место, жильцов планируемых к сносу старых двухэтажек переселят в три дома, которые будут построены к осени 2021 года на Бондарной улице в рамках госпрограммы "Обеспечение комфортной среды проживания населения региона".