В Петербурге 300 льготников переселят из частных пансионатов для пожилых

В Петербурге из-за изменения принципа субсидирования пансионатов для пожилых людей, 300 пенсионеров, проживающих в сети частных пенсионатов "Опека" будут вынуждены переехать.

Как сообщает комитет по социальной политике Петербурга, в связи со сложившейся ситуацией, в Смольном прошло совещание. Сейчас из 300 человек, проживающих в пансионатах за счет субсидирования из городского бюджета, 231 пенсионер принял решение о переезде в другие учреждения. 21 человек уже переехал, еще 80 определились с учреждением. Остальные изучают информацию о стационарных учреждениях социального обслуживания.

Город оказывает максимальную помощь в размещении пожилых петербуржцев из пансионатов "Опеки" в другие стационары. Так, комитет по соцполитике курирует 15 таких учреждений, среди них дома-интернаты ветеранов войны и труда, дома-интернаты для престарелых и инвалидов и психоневрологические интернаты. Кроме того, родственники пожилых постояльцев изучают негосударственные учреждения.

В аппарате уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова отмечают, что проблема в том, что раньше негосударственным пансионатам, которые включены в реестр социальных услуг, компенсировали все затраты, а сейчас - лишь в объеме выделяемых средств.

В самой сети пансионатов говорят, что если раньше учреждения получали компенсацию в размере трех тысяч рублей на одного постояльца в день, то теперь - одну тысячу. Около половины постояльцев пансионатов размещены в учреждениях по государственным программам, люди платят 75 процентов пенсии, остальное субсидирует государство. Но при нынешней схеме учреждение не может оказывать услуги постояльцам-льготникам. А полностью оплачивать услуги пансионата многие семьи не имеют возможности.

Правда, переезд постояльцев в другие стационарные учреждения социального обслуживания может быть затруднен. В аппарате петербургского уполномоченного по правам человека уточняют, что в городские психоневрологические интернаты существует довольно большая очередь.