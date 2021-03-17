Ансамбль Конюшенной площади в скором времени может существенно измениться. Одна из строительных компаний города планирует перепрофилировать комплекс зданий здесь под апартаменты. Однако "сердце" этого места - Конюшенное ведомство продолжает разрушаться. В комитете по инвестициям в ответ на запрос "РГ" сообщили, что хотя в настоящее время правительством Петербурга и рассматриваются возможные механизмы вовлечения в инвестиционный оборот архитектурного ансамбля Конюшенного ведомства с привлечением внебюджетных источников финансирования, но никаких новых предложений от потенциальных инвесторов, готовых вложиться в реконструкцию объекта, не поступало. Вот уже более пятнадцати лет ведутся попытки найти инвесторов, которые бы взялись за его восстановление.

Здание Конюшенного ведомства площадью 13 530 квадратных метров расположено в "золотом треугольнике" Петербурга, между Конюшенной площадью, набережными Мойки и канала Грибоедова. Оно было построено еще в петровские времена. Позднее конюшни императорского двора на Мойке перестраивались несколько раз: модернизировались и меняли стиль согласно эпохе. В советское время здесь располагались гаражи органов внутренних дел от ОГПУ до ГУВД, позже сюда вселился таксопарк. В постсоветское время здание пришло в упадок.

Несколько лет назад здание передали инвестору под обустройство в его стенах отеля. Однако в последний момент под напором общественности от этой идеи решено было отказаться. В 2015 году город забирает здание у инвестора и отдает управление над ним Музею истории Санкт-Петербурга. Через два года Конюшенным ведомством интересуется другой потенциальный владелец, который собирался приспособить здания под музей современного искусства, а Конюшенный двор (квартал между площадью и Шведским переулком) реконструировать. По словам представителей компании, это предложение так и осталось без ответа. В свое время на здание претендовал и Эрмитаж, но, по словам его директора Михаила Пиотровского, городу и музею также не удалось договориться. Позднее от его содержания на своем балансе отказался Музей истории Санкт-Петербурга, а с января этого года Конюшенное ведомство было передано Агентству по развитию имущественного комплекса. И пока город продолжает искать инвестора на этот объект, на его "консервацию" и содержание потрачено более четырех миллиардов рублей.

По мнению генерального директора Colliers в Санкт-Петербурге Андрея Косарева, сегодня здание находится в государственной собственности, и это резко ограничивает круг потенциальных инвесторов. Статус памятника и довольно сложная конфигурация здания, отпугивают инвесторов, предпочитающих исторические объекты с минимальным количеством обременений, которые можно недорого и без рисков приспособить под свои цели.

Вот уже более пятнадцати лет ведутся попытки найти тех, кто взялся бы за восстановление объекта

Эксперты сходятся во мнении: в ожидании прихода инвесторов оставлять без присмотра и помощи разрушающийся памятник больше нельзя. По последним данным, Конюшенное ведомство уже облюбовали бомжи и асоциальные личности. Тем более что у Петербурга есть примеры, когда сотрудничество бизнеса и города помогает реализовать успешные проекты реконструкции. Это и Планетарий N 1, открытый в газгольдере, и "Новая Голландия", и досуговый центр на даче Бенуа. Конюшенное ведомство заслуживает такого же бережного к себе отношения. Для воплощения этого потребуется не так уж и много - добросовестный инвестор, грамотный проект и правовая поддержка со стороны города.