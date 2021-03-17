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17.03.2021 13:27

Каникулы с пользой

Петербургские школьники все-таки смогут отдохнуть в оздоровительных лагерях весной и летом
Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 55(8406)
Весенний и летний отдых юных петербуржцев будет организован: на весенних каникулах - в загородных лагерях, на летних - как в загородных оздоровительных лагерях, так и в очень популярных лагерях дневного пребывания, организованных на базе школ города. Соответствующее постановление подписано губернатором города. Так что родители, опасающиеся, что ситуация прошлого года повторится, то есть лагеря при школах вообще не откроются, а сертификаты на частичную оплату отдыха во всех лагерях будут отменены, могут вздохнуть спокойно. Будут и сертификаты, и лагеря при школах.

Естественно, вся работа оздоровительных учреждений будет организована с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и может быть скорректирована в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки.

Фото: iStock
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Как и прежде, отдохнуть полностью за счет бюджета смогут дети и подростки, относящиеся к льготным категориям, в том числе это касается ребят из многодетных, малообеспеченных, неполных семей и мальчиков и девочек, состоящих на учете в органах внутренних дел. К льготным категориям добавлены и дети тех медиков, которые непосредственно участвуют в оказании помощи больным с коронавирусом. С 60-процентной компенсацией за счет средств бюджета (с использованием сертификатов) путевки будут предоставлены детям работающих горожан, а также ребятам из спортивных и творческих коллективов (последние две категории - в случае их отправления на отдых в составе организованных групп).

Теперь что касается весенних каникул. Как "РГ" сообщили в СПб ГБУ ЦОО "Молодежный", выдача сертификатов уже началась и продлится по 19 марта, причем сертификаты будут выдаваться в самом "Молодежном". Предполагается недельная смена. Стоимость сертификата - 11 790, 70 рубля. То есть родители, самостоятельно покупая путевку и предъявляя сертификат, заплатят меньше на указанную сумму. Но, безусловно, придется поторопиться с оформлением всех документов. Весенняя смена начнется уже в понедельник. Всего планируется предоставить юным петербуржцам 3054 путевки (из них именно по сертификатам - примерно две трети).

По организации летнего отдыха конкретной информации пока что немного. Как уточнила Надежда Сухолапова, президент петербургской ассоциации "Взрослые и дети", объединяющей руководителей лагерей, скорее всего (если не будут внесены изменения со стороны Роспотребнадзора), сохранится требование к 50-процентной заполняемости лагерей. И вместо привычной смены в 21 день будут организованы 14-дневные. Зато вместо четырех смен за лето оздоровительные лагеря смогут организовать шесть смен. Когда именно начнут выдавать сертификаты - не объявлено. Известна их стоимость: 23 581, 40 рубля.

О намерении работать во время летней оздоровительной кампании заявило 68 лагерей

- Если в прошлом году открылось 27 лагерей, то уже сейчас о намерении работать во время летней оздоровительной кампании заявило 68 лагерей, - подчеркнула Надежда Сухолапова. - Это говорит о том, что лагерям удалось выжить в непростой ситуации эпидограничений, что удалось сохранить лагеря для детей.

По лагерям при школах информации еще нет. Скорее всего, традиционная для этой формы отдыха дата подачи заявлений (с 1 апреля) - будет отодвинута. Школьные лагеря, как показывает практика, с каждым годом становятся все более востребованы (2020-й не считаем, так как их и не открывали). Путевки в них разбирались в считаные дни, а в какие-то лагеря - и вовсе за первый же день. Причина популярности известна: низкая стоимость (менее четырех тысяч рублей за смену, а многим категориям - и вовсе бесплатно). К тому же такой вариант отдыха подходит и детям, которые категорически отказываются уезжать в загородный лагерь, так как хотят вечером приходить домой. Остается надеяться, что власти города учтут пожелания родителей и мест в таких лагерях хватит на всех желающих.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Отдых детей в летних лагерях

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