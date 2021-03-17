Естественно, вся работа оздоровительных учреждений будет организована с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и может быть скорректирована в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки.
Как и прежде, отдохнуть полностью за счет бюджета смогут дети и подростки, относящиеся к льготным категориям, в том числе это касается ребят из многодетных, малообеспеченных, неполных семей и мальчиков и девочек, состоящих на учете в органах внутренних дел. К льготным категориям добавлены и дети тех медиков, которые непосредственно участвуют в оказании помощи больным с коронавирусом. С 60-процентной компенсацией за счет средств бюджета (с использованием сертификатов) путевки будут предоставлены детям работающих горожан, а также ребятам из спортивных и творческих коллективов (последние две категории - в случае их отправления на отдых в составе организованных групп).
Теперь что касается весенних каникул. Как "РГ" сообщили в СПб ГБУ ЦОО "Молодежный", выдача сертификатов уже началась и продлится по 19 марта, причем сертификаты будут выдаваться в самом "Молодежном". Предполагается недельная смена. Стоимость сертификата - 11 790, 70 рубля. То есть родители, самостоятельно покупая путевку и предъявляя сертификат, заплатят меньше на указанную сумму. Но, безусловно, придется поторопиться с оформлением всех документов. Весенняя смена начнется уже в понедельник. Всего планируется предоставить юным петербуржцам 3054 путевки (из них именно по сертификатам - примерно две трети).
По организации летнего отдыха конкретной информации пока что немного. Как уточнила Надежда Сухолапова, президент петербургской ассоциации "Взрослые и дети", объединяющей руководителей лагерей, скорее всего (если не будут внесены изменения со стороны Роспотребнадзора), сохранится требование к 50-процентной заполняемости лагерей. И вместо привычной смены в 21 день будут организованы 14-дневные. Зато вместо четырех смен за лето оздоровительные лагеря смогут организовать шесть смен. Когда именно начнут выдавать сертификаты - не объявлено. Известна их стоимость: 23 581, 40 рубля.
- Если в прошлом году открылось 27 лагерей, то уже сейчас о намерении работать во время летней оздоровительной кампании заявило 68 лагерей, - подчеркнула Надежда Сухолапова. - Это говорит о том, что лагерям удалось выжить в непростой ситуации эпидограничений, что удалось сохранить лагеря для детей.
По лагерям при школах информации еще нет. Скорее всего, традиционная для этой формы отдыха дата подачи заявлений (с 1 апреля) - будет отодвинута. Школьные лагеря, как показывает практика, с каждым годом становятся все более востребованы (2020-й не считаем, так как их и не открывали). Путевки в них разбирались в считаные дни, а в какие-то лагеря - и вовсе за первый же день. Причина популярности известна: низкая стоимость (менее четырех тысяч рублей за смену, а многим категориям - и вовсе бесплатно). К тому же такой вариант отдыха подходит и детям, которые категорически отказываются уезжать в загородный лагерь, так как хотят вечером приходить домой. Остается надеяться, что власти города учтут пожелания родителей и мест в таких лагерях хватит на всех желающих.