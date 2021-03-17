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17.03.2021 14:34
Рубрика: Общество

В "Рубине" создан 5-тонный робот-манипулятор на рабочие глубины до 3 километров

Текст: Александр Емельяненков
В Центральном конструкторском бюро "Рубин" (Санкт-Петербург) представили потенциальным заказчикам новую инновационную разработку - телеуправляемый подводный аппарат (ТНПА) для обслуживания морских магистральных нефте- и газопроводов. Пока это проект, но разработали его по принципу "цифрового двойника" - со 100-процентным 3D-моделированием, что существенно ускорит изготовление аппарата "в железе".
Фото: ckb-rubin.ru Фото: ckb-rubin.ru
Фото: ckb-rubin.ru

Давно привычное выражение "в железе" в этом конкретном случае становится уже фигурой речи. "Фундаменты прочных контейнеров и навесного оборудования изготовляются из пластиков и композиционных материалов, что снижает их массу", - отмечают разработчики аппарата. А совокупное применение сталей, пластиков и композитов в таком ТНПА ведет к удешевлению всего комплекса, ускоряет его производство и делает полностью не зависимым от импортных поставок.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Теперь о самом аппарате. Это компактный робот-манипулятор, который может применяться на судах и буровых установках различного типа. Оснащен двумя манипуляторами, плюс - рейлингами для монтажа дополнительного рабочего оборудования. На глубине до трех километров способен обследовать подводные скважины, трубопроводы, арматуру, диагностировать и устранять неполадки. С помощью манипуляторного комплекса можно монтировать и обслуживать подводное оборудование, проводить такелажные работы. У робота есть "при себе" корзина для транспортировки собранных образцов и деталей.

"Система управления аппаратом в максимальной степени автоматизирована, - уточнили в ЦКБ "Рубин". - Роль оператора сводится к выполнению рутинных функций: удержания курса, коридора глубины, требуемого "отстояния от грунта" или работы в режиме динамического позиционирования".

У подводного робота своя продуманная система технического зрения. Видеокамеры высокого разрешения и мощные светильники на светодиодах позволяет оператору ювелирно выполнять работы даже при низкой естественной освещенности в глубинах Мирового океана.

Масса всего аппарата в рабочем состоянии - 5 тонн. При этом он спроектирован в удобном для перевозки виде: габариты его составных элементов в транспортировочном положении не выходят за пределы стандартного 20-футового контейнера. Спуско-подъемный комплекс имеет размерения чуть больше, но и для его перевозки тоже все предусмотрено.

Отметим, что в конце 2020 года коллектив конструкторов-робототехников ЦКБ "Рубин" стал лауреатом Национальной премии "Золотая идея". Тем самым были отмечены инициативные разработки и новые технологии, нашедшие воплощение в малых автономных необитаемых подводных аппаратах "Амулет", "Амулет-2" и телеуправляемом аппарате "Талисман".

Фото: ЦКБ "Рубин"
Так выглядит 3D модель подводного робота-манипулятора и общая схема его применения. Фото: ЦКБ "Рубин"
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