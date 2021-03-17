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17.03.2021 19:26
Рубрика: Происшествия

В Сыктывкаре пенсионерку убедили взять 7 кредитов под видом спецоперации

Текст: Вера Черенева (Сыктывкар)

Полиция Сыктывкара выясняет обстоятельства обмана 65-летней пенсионерки, которую обманом уговорили взять семь кредитов на общую сумму 879 тысяч рублей и перевести деньги злоумышленникам.

Фото: iStock
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Как сообщает УМВД Республики Коми, женщине позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка. Он рассказал пенсионерке, что в последнее время аферисты обманывают пожилых людей и недобросовестные работники трудятся в кредитной организации. Чтобы вычислить аферистов, заявил он, нужна подсадная жертва.

Пенсионерка отказалась играть в спецоперацию, но на следующий день ей позвонил неизвестный, сообщил, что является сотрудником полиции и поинтересовался, отчего же жительница Сыктывкара не хочет сотрудничать с правоохранительными органами.

Женщина растерялась, тогда неизвестный предложил позвонить еще по одному номеру, якобы отдела полиции и убедиться, что он действительно является сотрудником правоохранительных органов. Пенсионерка послушно позвонила и ей сообщили, что да, такой сотрудник в полиции работает.

Тогда женщина согласилась принять участие в спецоперации. Злоумышленники предупредили женщину: все должно быть строго секретно, никому рассказывать об этой истории нельзя. Пенсионерка согласилась.

В течение двух недель она оформила на себя семь кредитов и перевела их на неизвестные счета. Женщина была уверена, как только спецоперация закончится, ей вернут деньги. Но как только она лишилась всех своих сбережений, ей перестали звонить.

Сейчас личности любителей спецопераций устанавливают сотрудники полиции. Уголовное дело возбуждено по статье "мошенничество".

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