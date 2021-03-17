Выпускники СПбГТИ востребованы на рынке труда

Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) - ведущий вуз страны в области химии, химической технологии, биотехнологии, нанотехнологии, механики, информационных технологий, управления и экономики. Основанный в 1828 году как Санкт-Петербургский практический технологический институт, он на протяжении почти двух веков готовит специалистов высокого класса для самых разных отраслей. Именно здесь читал лекции и работал в химической лаборатории Дмитрий Иванович Менделеев. Кстати, институт сегодняшнего дня располагает пятью мегалабораториями и инжиниринговым центром, самое современное оборудование позволяет студентам участвовать в разработке новейших технологий.

О том, как поступить в прославленный вуз, "Российская газета" спросила у Сергея Вихмана, ответственного секретаря приемной комиссии.

В чем особенности приема этого года?

Сергей Вихман: Подать заявление можно будет как через личный кабинет абитуриента, который находится на сайте вуза technolog.edu.ru/abiturientu.html, так и лично, посетив приемную комиссию, где поступающему помогут подать документы в электронном виде. Безусловно, гораздо проще - через сайт. И не только иногородним абитуриентам, но и петербургским. Если будут сложности с подачей документов - вся справочная информация, все необходимые телефоны есть на сайте.

Подавать документы на очное обучение необходимо с 20 июня по 25 июля включительно (на бакалавриат, специалитет, в магистратуру).

Важно: можно подать заявление сразу на четыре направления (специальности) бюджетного обучения и четыре - на платное. И, если потребуется, на заочное (что касается заочного обучения, то срок подачи - до 1 октября). На платное можно подать и после 25 июля.

Выпускники учреждений среднего профобразования могут поступить без ЕГЭ, сдавая вместо него вступительные испытания, но для этого документы нужно подать до 10 июля.

Сергей Вихман: Все нашинаправления популярныу абитуриентов. Фото: Пресс-служба СПбГТИ (ТУ)

Большинство школьников поступают по результатам ЕГЭ, и до 20 июня еще не будут известны результаты. Как быть?

Сергей Вихман: Они знают, какие экзамены сдали, их и укажут. А данные вуз возьмет из федеральной системы. Как только результаты появятся, будет сформирован рейтинг с учетом баллов каждого абитуриента. И - новинка этого года: вместо Ф. И. О. в рейтинге будет номер СНИЛСа.

Вуз разрешает выбрать третий экзамен. Это преимущество, позволяющее абитуриенту маневрировать между направлениями, чтобы обеспечить себе максимальное число баллов.

Есть ли возможность получить дополнительные баллы за личные достижения?

Сергей Вихман: Да, например, за аттестат с отличием мы добавляем десять баллов, за участие в волонтерском движении - два балла, за сдачу ГТО - три. Сохраняются все льготы по внеконкурсному поступлению.

Что делать, если абитуриент видит: на специальность мечты баллов не хватит? Идти на другое направление?

Сергей Вихман: А почему бы и нет? Во время первых лет обучения у студента, подчеркну: успевающего студента, наверняка будет возможность перевестись на другое направление (если на нем появятся вакантные места).

Можно ли в вузе получить двойной диплом (российский и зарубежный)?

Сергей Вихман: Да, это касается магистратуры ряда направлений. Мы отправляем в другие страны на стажировки, обучение. Это университеты Франции, Германии, Финляндии, Южной Кореи, Польши, Португалии.

Насколько востребованы выпускники на рынке труда?

Сергей Вихман: Подавляющее большинство идут работать именно туда, куда хотят, причем работа интересная и перспективная. У нас многие студенты старших курсов уже работают и получают за свой труд очень приличные деньги, порой даже больше, чем преподаватели, которые обучают.

Какие направления популярны у абитуриентов?

Сергей Вихман: Все! Каждое направление имеет аккредитацию (что предполагает отсрочку от армии, диплом государственного образца). Проходной балл последние несколько лет стабильно растет, увеличивается и число бюджетных мест. Что касается конкретных направлений, то кому что по душе. Очень перспективны, например, наноматериалы. Это отрасль будущего, применимая везде - от авиации и космоса до медицины. А биотехнологии! Прорыв! Например, в пищевой промышленности - разработка специальных видов питания - с медико-оздоровительным эффектом или же питания для космонавтов. Со всеми специальностями можно познакомиться в апреле на Днях открытых дверей - онлайн или очно (предварительные даты проведения - с 20 по 29 апреля).