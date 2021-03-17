Новости

Москва вызвала посла РФ в США для консультаций 21:11
Дзюба не забил пенальти в первом тайме матча ЦСКА - "Зенит" 21:06
Минобороны сообщило о вакцинации от коронавируса более 393 тысяч человек 20:57
Попова: Британский штамм COVID попал в Россию из ОАЭ и стран Европы 20:54
Христианским памятникам в Нагорном Карабахе обеспечат защиту 20:21
ЦИК РФ разъяснил порядок голосования для иностранцев с гражданством РФ 20:05
МИД: РФ разрабатывает свой сертификат о вакцинации 19:19
До Москвы долетели частицы пыльных бурь из других стран 19:08
Минобороны РФ опровергло взрыв торпед в Приморье 19:06
Акинфеев и Дзюба сыграют с первых минут в матче ЦСКА - "Зенит" 19:05
Среди ипотечников популярнее всего каркасные дома 18:56
Минстрой объединяет Фонд защиты дольщиков и Фонд ЖКХ 18:50
В Москве вымоют Триумфальную арку 18:43
В Госдуме оценили новые санкции США против России 18:29
Турчак назвал слова Байдена о Путине триумфом "политического маразма" США 18:27
Силуанов рассказал о расходах при расширении санкций на госдолг 18:27
В Крыму оценили призыв посла Украины к Берлину "вернуть" полуостров 18:20
Басманный суд арестовал спортивного функционера по делу о мошенничестве 18:11
ВОЗ рекомендовала продолжать вакцинацию препаратом AstraZeneca 18:09
Как московские старшеклассники и студенты знакомятся с военной службой 17:55
Забившего до смерти прохожего в Москве петербуржца отправили в СИЗО 17:52
Комитет Госдумы поддержал проект об увеличении федеральной части списка на выборах 17:48
Краснов: В 2020 году заблокировано 10 тыс. сайтов с противоправным контентом 17:38
Суд в Москве вынес приговор членам экстремистского сообщества 17:37
Прокуроры подали иски о конфискации имущества чиновников в РФ на 74 млрд 17:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Гендиректор ТАСС Сергей Михайлов - о трансформации современного агентства в цифровой среде
Гендиректор ТАСС Сергей Михайлов - о трансформации современного агентства в цифровой среде
17.03.2021 20:07
Рубрика: Власть

Бомба для людного места

ФСБ предотвратила готовящийся теракт
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 57(8408)
Мигрант из одной из среднеазиатских республик - сторонник запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ, собирался совершить теракт в людном месте в Адыгее. Этого не произошло благодаря тому, что террорист был вовремя обезврежен сотрудниками ФСБ.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, местом предполагаемой атаки был выбран торговый центр "Магнит" в столице Адыгеи Майкопе. У задержанного обнаружили карту города с нанесенными "запасными" объектами теракта - местами массового скопления людей. На допросе задержанный признался, что приехал в Майкоп для того, чтобы совершить теракт. На вопрос, зачем он собирался это сделать, ответил: "Ради братьев из исламского государства". Кроме флага террористов, экстремистской литературы и пропагандистских роликов у него изъяли и компоненты самодельного взрывного устройства с поражающими элементами.

Фото: ФСБ РФ/РИА Новости
ФСБ задержала иностранца, подозреваемого в подготовке теракта в Майкопе

Как сообщил на прошлой неделе в интервью "Российской газете" председатель НАК, директор ФСБ Александр Бортников, за 10 лет в стране не допущено около 200 терактов. "Очевидно, речь идет о тысячах спасенных жизней", - отметил Бортников. При этом, если в 2010 году предотвращалось всего 10 процентов таких атак, то в 2018 году - уже около 80 процентов, а в 2020 году - 96 процентов.

За это же время количество совершенных насильственных преступлений террористической направленности, то есть взрывов, захватов заложников, убийств, снизилось в 260 раз - с 779 в 2010 году до 3 в 2020-м.

В регионах Власть Безопасность Спецслужбы Правительство ФСБ Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея

Главное сегодня

Посла России в США пригласили в Москву на консультации
Попова: Ситуация с COVID-19 в России стабилизируется
Рябков оценил новые антироссийские санкции США
Володин назвал слова Байдена о Путине истерикой от бессилия
В Крыму оценили призыв посла Украины к Берлину "вернуть" полуостров
Путин: Россия не будет искусственно удерживать своих граждан внутри страны
Неопытным инвесторам перестанут продавать сложные финпродукты