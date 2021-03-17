Мигрант из одной из среднеазиатских республик - сторонник запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ, собирался совершить теракт в людном месте в Адыгее. Этого не произошло благодаря тому, что террорист был вовремя обезврежен сотрудниками ФСБ.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, местом предполагаемой атаки был выбран торговый центр "Магнит" в столице Адыгеи Майкопе. У задержанного обнаружили карту города с нанесенными "запасными" объектами теракта - местами массового скопления людей. На допросе задержанный признался, что приехал в Майкоп для того, чтобы совершить теракт. На вопрос, зачем он собирался это сделать, ответил: "Ради братьев из исламского государства". Кроме флага террористов, экстремистской литературы и пропагандистских роликов у него изъяли и компоненты самодельного взрывного устройства с поражающими элементами.

Как сообщил на прошлой неделе в интервью "Российской газете" председатель НАК, директор ФСБ Александр Бортников, за 10 лет в стране не допущено около 200 терактов. "Очевидно, речь идет о тысячах спасенных жизней", - отметил Бортников. При этом, если в 2010 году предотвращалось всего 10 процентов таких атак, то в 2018 году - уже около 80 процентов, а в 2020 году - 96 процентов.

За это же время количество совершенных насильственных преступлений террористической направленности, то есть взрывов, захватов заложников, убийств, снизилось в 260 раз - с 779 в 2010 году до 3 в 2020-м.